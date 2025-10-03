為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日本自民黨總裁選舉白熱化 麻生太郎掌握決選關鍵

    2025/10/03 17:22 中央社
    日本自民黨總裁（黨主席）選舉將於4日投開票，預料第一輪難以分出勝負，將由小泉進次郎、高市早苗與林芳正3人中的2人進入決選投票。各陣營目前都在衝刺國會議員票，而關鍵掌握在派系有超過40名議員的自民黨最高顧問麻生太郎（見圖）手中，派閥色彩依舊顯著。（美聯社資料照）

    日本自民黨總裁（黨主席）選舉將於4日投開票，預料第一輪難以分出勝負，將由小泉進次郎、高市早苗與林芳正3人中的2人進入決選投票。各陣營目前都在衝刺國會議員票，而關鍵掌握在派系有超過40名議員的自民黨最高顧問麻生太郎（見圖）手中，派閥色彩依舊顯著。（美聯社資料照）

    日本自民黨總裁（黨主席）選舉將於4日投開票，預料第一輪難以分出勝負，將由小泉進次郎、高市早苗與林芳正3人中的2人進入決選投票。各陣營目前都在衝刺國會議員票，而關鍵掌握在派系有超過40名議員的自民黨最高顧問麻生太郎手中，派閥色彩依舊顯著。

    自民黨總裁選舉5名候選人分別為前經濟安全保障大臣小林鷹之、自民黨前幹事長茂木敏充、官房長官林芳正、前經濟安全保障大臣高市早苗，以及農林水產大臣小泉進次郎，採取國會議員票295票、黨員票295票，合計590票的「全規」（full spec）型投票方式。第一輪投票若沒有候選人得票過半，將由前兩名進入決選投票。

    根據日媒ANN調查，小泉進次郎目前大約掌握90張議員票，暫居領先，其次是林芳正和高市早苗。剛從菲律賓出訪回國的小泉，今天馬不停蹄分別與麻生太郎、前首相岸田文雄會面，爭取決選支持。高市與陣營高層也多次拜會麻生，同樣希望爭取支持。

    林芳正陣營則表示，他們的議員票「還在持續增加中」，並有信心如果進入決選投票，「能夠接收（第一輪投票中）第3到第5名候選人的議員票」。

    外界普遍認為，如果進入決選，茂木敏充會與和他關係密切的麻生共同行動。也就是說，假如能爭取到麻生支持，決選時多半能接收茂木的支持者。

    儘管這次總裁選舉打出「自民黨要改變」的口號，但從整體局勢來看，最終結果仍帶有強烈的派閥色彩。

    日本電視節目熱烈討論決選局面，多半認為是小泉對決高市，但最近也出現了小泉對決林芳正的可能性。如果是小泉對決高市，小泉的優勢比較明顯，但若是小泉對決林芳正，議員票可能會被分散，前景較不明朗。

    政論家田崎史郎今天分析，「關鍵還是在於麻生。到目前為止，他仍沒有表態要支持誰」。不過他透露，麻生對於林芳正的評價不高，「如果最後是林芳正對決小泉，麻生會毫不猶豫支持小泉」。林芳正至今仍沒有拜會麻生尋求支持。

    田崎分析，麻生在投票之前還是會表態，「如果事前不表態支持誰，就不能說是憑自己的力量讓那個人當上總裁。為了展現自己的力量，必須提前表明。這麼一來，如果小泉勝出，他們在政權中就會成為主流派」。

    自民黨總裁選舉後，預定於15日召開臨時國會，決定首相石破茂的繼任者。由於在首相指名選舉上，在野黨立場尚未統一，因此由自民黨新任總裁被選為新首相的可能性極高。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播