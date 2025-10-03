為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    危機！富士山頂氣溫正以每100年攝氏1.47度速度上升

    2025/10/03 16:29 編譯孫宇青／綜合報導
    報告顯示，富士山山頂的年平均氣溫正在以每100年攝氏1.47度的速度上升。（法新社）

    報告顯示，富士山山頂的年平均氣溫正在以每100年攝氏1.47度的速度上升。（法新社）

    日本《共同社》3日報導，環保團體「綠色和平日本」最新公布的分析結果指出，海拔3776公尺的富士山，山頂的年平均氣溫正在以每一百年攝氏1.47度的速度上升。位於山麓的河口湖所在山梨縣富士河口湖町則是每一百年攝氏2.64度，升溫趨勢更明顯，意味氣候變遷可能已對富士山造成影響。

    據報導，去年富士山「初冠雪」（山頂於夏季過後首次積雪）在11月7日出現，是1894年開始觀測以來最晚的一次，預計周邊氣象發生了很大變化。1933年到2024年的山頂平均氣溫為攝氏零下6.37度。

    該團體根據日本氣象廳公開的觀測數據，對長期變化進行分析評估。山頂出現最低氣溫低於零度的「冬日」天數，以每一百年15天的速度減少，在6月、9月、10月等換季時節出現的天數亦減少。冬季氣溫顯著上升，推定升溫速度為每一百年攝氏1.7度，1月和2月尤為明顯。

    日本氣象廳表示，日本平均氣溫以每一百年攝氏1.4度的速度上升，高於全球平均的攝氏0.77度。綠色和平指出：「升溫在富士山可能給當地生態系統帶來負擔，或許還會影響冰雪融水徑流和季節循環變化。」

