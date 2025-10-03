自民黨總裁選舉明登場！「這兩人」主張防衛經費GDP占比逾2％

自民黨5名總裁候選人，左至右分別是小林鷹之、茂木敏充、林芳正、高市早苗及小泉進次郎。（路透）

在日本自民黨總裁選舉即將在4日進行投開票前夕，5名候選人當中，曾擔任經濟安保擔當大臣的小林鷹之和高市早苗，皆贊成2027年度使日本防衛經費占國內生產毛額（GDP）的比重達到2％，以徹底加強防衛力。

《共同社》報導，人小林鷹之和高市早苗皆明確表示，防衛經費占GDP「應該提升至2％以上」。小林指出「要想提高嚇阻力，占GDP的2％無論如何也不夠」；高市則主張「著力加強防衛力，直至達到所需水準」。

此外，擁有外務大臣、貿易大臣和自民黨幹事長經驗的茂木敏充並未明確表態，僅稱「必須構建保護自身的體制，而不是注重金額」；現任內閣官房長官林芳正表示，「將對防衛力是否足夠進行探討並得出結論」；現任農林水產大臣小泉進次郎則說，「重要的是國防力的內容。首先要穩步落實2％的比重」

針對作為防衛經費財源一部分預計提高個人所得稅的問題，林芳正表示「贊成」，茂木敏充則表示「反對」。

日本政府計畫使2027年度為止5年期間防衛經費約達43兆日圓（約8.85兆台幣），但作為其財源，擬增加法人稅、個人所得稅、煙草稅等3種稅，其中個人所得稅增稅的啟動時期尚未確定。

林芳正就增稅指出，「這是考慮到加強防衛力會廣泛惠及到個人身上」，茂木提及自己曾提出「零增稅」，表示「希望透過稅收上揚及經濟政策進行應對」。

另3人則都模糊以對。高市表示，「應該綜合考慮其他財源等方面」；小林表示，「將在適當的時期作出應對」；小泉則說，「將結合經濟形勢等因素繼續研究」。

