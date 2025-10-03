英國猶太會堂遭襲致3死3傷 警方公布喪生者身分

英國曼徹斯特2日發生猶太會堂攻擊案，導致3死3傷，死者中包括1名襲擊者。圖為警察在現場附近與民眾交談。（美聯社）

英國曼徹斯特（Manchester）2日發生猶太會堂攻擊案，導致3死3傷，死者中包括襲擊者夏邁（Jihad Al-Shamie）。警方今（2）日公佈另外2名喪生者身分。

根據美聯社報導，大曼徹斯特（Greater Manchester）警方稱，離世者分別為53歲的本地居民道爾比（Adrian Daulby）和66歲的克拉維茨（Melvin Cravitz）。另有3人傷勢嚴重，正在醫院接受治療。

值得注意的是，此襲擊事件發生日正值猶太教贖罪日（Yom Kippur），當時大批信徒聚集在東正教會堂內。

此事件引爆英國猶太社群長久以來壓抑的怒火與恐懼。英國首席拉比（Rabbi）米爾維斯爵士（Sir Ephraim Mirvis）說「我們原本不希望看到這一天，但我們深知它終將到來。」

另外警方已確認被擊斃的襲擊者為35歲敘利亞裔英國公民夏邁。他年輕時移民英國，並在2006年獲得英國國籍。

