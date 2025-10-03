為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    華爾街日報社論：川普烏克蘭政策一團糟 但已漸進式改善

    2025/10/03 15:23 編譯孫宇青／綜合報導
    華爾街日報指出，川普對烏克蘭政策一團糟，但從準備加強情報支援來看，已在逐漸改善。（法新社）

    華爾街日報指出，川普對烏克蘭政策一團糟，但從準備加強情報支援來看，已在逐漸改善。（法新社）

    在外界傳出美國將向烏克蘭提供以長程飛彈攻擊俄羅斯能源基礎設施的情報，並正在權衡是否提供烏克蘭可用於發動這類攻擊的飛彈之後，《華爾街日報》在2日社論中讚賞川普，稱雖然川普的烏克蘭政策一團糟，但仍在漸進式的改善。

    據了解，上述消息最早由《華爾街日報》披露，之後再經《路透》等媒體進一步證實。事實上，美國長期以來一直與基輔分享情報，但新的進展將讓烏克蘭更容易打擊俄羅斯的煉油廠、輸油管線與發電廠等基礎設施，目的是剝奪克里姆林宮的石油收入。

    《華爾街日報》社論指出，美國將為烏克蘭針對俄羅斯能源目標的襲擊提供情報支持的消息廣受歡迎，這也證明川普政府內部正在就如何應對俄國總統普廷拒絕透過談判結束對烏戰爭展開激烈辯論。

    所有關注這場戰爭的人都明白，如果俄國本土不受戰火波及，烏克蘭將無法在戰鬥中佔上風。川普本人今年曾在社群媒體上表示，拜登總統的重大錯誤在於拒絕讓烏克蘭「反擊」，而僅僅保衛自己的領土。川普當時說得沒錯，但他之後的政策也並沒有太大變化。

    烏克蘭對俄國能源基礎設施的攻擊正在造成真正的傷害。智庫「哈德遜研究所」在10月1日的戰場更新報告中指出，「俄國一直在能源設施上空設置防護金屬結構，以保護其免受烏克蘭長程無人機襲擊。克宮最近還禁止汽油出口直至2025年底，以節省資源供國內使用」。

    現在，美國的情報將使這些攻擊更具威力和精準度。

    一個關鍵問題是，川普是否會對即將運抵烏克蘭的新型增程攻擊彈藥施加瞄準限制。這些彈藥將使烏克蘭擁有更強大的長程打擊能力，在烏克蘭因武器庫存不足和成本過高而陷入巨大失敗主義情緒之際，美國為烏克蘭提供這些彈藥堪稱成功案例。

    但從另一個面向來看，川普仍未準備好對普廷採取強硬態度，這讓人不禁懷疑，加強情報支援消息的外洩，是否意在避免外界批評川普沒有做真正應該做的事情，即對俄國石油買家和普廷本人實施制裁；扣押凍結在外國帳戶中的俄國資產；擴大烏克蘭的長程武器庫，包括戰斧巡弋飛彈。

    社論直言，即使在美烏相對友好的時候，川普的烏克蘭政策也是一團糟，但仍應為川普政府漸進式的改善鼓掌。

