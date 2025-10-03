中國將在黃岩島建自然保護區 菲參謀總長批「佔領藉口」

菲律賓武裝部隊參謀總長布勞納，中國擬在南海黃岩島建立自然保護區，是「明顯的佔領藉口」。（路透）

中國上月中旬宣布在具有主權爭議的南海黃岩島建立國家級自然保護區，引起周邊國家側目。菲律賓武裝部隊參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）3日表示，這是中國「明顯的佔領藉口」，菲國正「密切關切」中國行動。

《路透》報導，布勞納批評，中國在黃岩島建立自然保護區的計畫是「明顯的佔領藉口」，重要的是不要重蹈美濟礁覆轍。

據了解，1995年，中國以庇護漁民為由，在菲國聲稱擁有主權的美濟礁興建臨時棚屋，隨後修建駐軍場所，部署護衛艦和海警船，實際控制美濟礁。菲律賓當局嘗試在1995年及1998年奪取美濟礁，最終都功敗垂成。

中國國務院上月10日公布「國務院關於新建黃岩島國家級自然保護區的批覆」，表示已批准新建黃岩島國家級自然保護區，宣稱此舉是維護黃岩島自然生態系統多樣性、穩定性、持續性的重要保障。

公告稱，黃岩島國家級自然保護區位於海南省三沙市，面積3523.67公頃，其中核心區面積1242.55公頃，實驗區面積2281.12公頃，主要保護物件為珊瑚礁生態系統。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院高級研究員許瑞麟表示，中國在黃岩島設立自然保護區的舉措，很可能是對8月11日海上衝突事件的回應。

他指出，北京在未進行任何實質性建設的前提下，希望透過法律手段進一步強化對黃岩島的行政管理，藉此將相關違法行為納入執法範疇，與中國於2021年實施的海警法及後續執法指引形成制度上的銜接。

華陽海洋研究中心副研究員包毅楠研判，中國日後在黃岩島海域的執法行動勢必加強，未來針對菲律賓在該海域破壞海洋環境的行為，可能採取更嚴厲的應對措施。

