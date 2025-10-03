南韓網路中心大火 緊急應變小組負責人墜樓身亡

南韓國家資訊資源管理院26日發生火災，造成公部門網站大規模停擺。（圖擷自Google地圖）

南韓國營資料中心「國家資訊資源管理院」（National Information Resources Service）26日發生火災，造成公部門網站大規模停擺。南韓政府消息人士3日證實，行政安全部（MOIS）負責指揮國家電算網路故障緊急應變工作組的一名官員，當天已墜樓身亡。

《韓聯社》報導，消息人士指出，3日上午10時50分左右，在南韓中央政府世宗辦公大樓中央樓附近，行政安全部公務員A某被發現倒地不醒。

消息人士稱，消防單位緊急趕往現場後發現A某已無心跳，之後將其移交警方，經確認已死亡。A某當天在中央樓15層南側陽台吸煙區留下了手機，疑跳樓輕生。

上月26日，南韓國家資訊資源管理院發生大火，導致647個行政網路系統癱瘓。截至目前，警方共對4名涉案人立案調查。一名警方負責人向《韓聯社》透露，A某未被列為案件相關人員或調查對象。

南韓是世界網路發展最先進的國家之一，許多政府服務均透過網路提供。調查人員懷疑，這場火災是由LG新能源（LG Energy Solution）生產的1枚電池在機組維護時發生爆炸所引發，導致一些伺服器受損，迫使數百台伺服器關機。

