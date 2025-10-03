為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    讀賣︰台日海巡聯合訓練 可望常態化

    2025/10/03 13:10 駐日特派員林翠儀／東京3日報導
    海巡署最大巡防艦「雲林艦」。（海巡署提供）

    海巡署最大巡防艦「雲林艦」。（海巡署提供）

    日媒報導，日本海上保安廳與台灣海巡署有意將海上聯合訓練常態化，未來也考慮納入盟國、友好國共同參與。

    讀賣新聞報導，今年6月台日雙方派遣2艘大型巡邏船，在沖繩縣先島群島外海進行聯合訓練，這是繼去年在千葉縣外海之後，台日斷交以來的第2次訓練。

    雙方6月進行訓練的海域接近中國艦船日益展現威逼行動的東海、南海及台灣周邊海域，這也顯示台日合作的進一步升級。

    據台日關係人士透露，參加此次訓練的船隻有名古屋海上保安部所屬、可搭載直升機的巡視船「瑞穗艦」（全長134公尺，總噸位6000噸），以及台灣海巡署最大級的巡邏船「雲林艦」（全長126公尺，總噸位5919噸）。

    6月中旬，兩艘船在先島群島南方外海的公海上，以海難救助為假設進行聯合訓練。

    報導指出，與去年7月在千葉縣房總半島外海的訓練不同，這次雙方靠近至可目視距離，透過資訊共享與搜救海域調整，加強現場的協同作業。

    訓練結束後，「瑞穗艦」繼續航向東南亞，並與馬來西亞海保進行訓練，及承擔打擊海盜行動的警戒任務。

    日台的「日本台灣交流協會」與「台灣日本關係協會」在2017年與2024年簽訂的「海難救助合作備忘錄」，日本政府表面上將此次海保與台灣海巡的訓練，定位為依據兩協會所進行的「交流」之一部分。

    但除了這些備忘錄之外，日台海巡當局近年來也不公開地互派幹部前往台北或東京訪問，透過意見交換、會議與視察來加深合作。9月上旬，日台兩國執政黨國會議員還在台北討論了海保當局間的協作與人員交流。

