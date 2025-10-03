曼城恐攻兇嫌叫「吉哈德」！警再逮3共犯 證實非孤狼犯案

圖為英國警方公布的曼徹斯特猶太會堂恐怖攻擊案兇嫌、35歲的吉哈德·夏邁（Jihad Al-Shamie），他已在犯案後遭警方擊斃。（圖：大曼徹斯特警察局）

英國曼徹斯特2日發生的猶太會堂攻擊案，案情迎來重大進展。根據英國廣播公司（BBC）報導，警方不僅已正式將此案定調為「恐怖攻擊事件」，更公布了兇嫌身份——35歲的敘利亞裔英國公民，吉哈德·夏邁（Jihad Al-Shamie）。「吉哈德」在阿拉伯語中，原意為「奮鬥」，但在當代常被極端分子，用作「聖戰」的代名詞。

警方指出，夏邁在猶太教最神聖的「贖罪日」（Yom Kippur）當天，先是開車衝撞教堂外人群，隨後下車持刀攻擊，造成2人死亡、3人重傷，他本人則在與警方交火後，中槍身亡。

更令人震驚的是，英國反恐警察部門首長泰勒（Laurence Taylor）助理總監證實，另有兩男一女，因涉嫌「策畫、準備與煽動恐怖主義行為」，已遭到逮捕，顯示此案並非孤狼犯案。

假炸彈背心配利刃 拉比、保全肉身擋門成英雄

根據目擊者影片與反恐專家分析，夏邁在犯案時，身上穿戴著一件「假的」自殺炸彈背心。反恐專家辛考克斯（Robin Simcox）指出，這是「伊斯蘭主義」攻擊的早期指標，旨在製造最大程度的恐慌。

而在這生死一瞬間，會堂的拉比（Rabbi）沃克（Daniel Walker）與保全人員，成了阻止更大悲劇的英雄。目擊者稱，沃克拉比在攻擊發生後，「極度冷靜地」關上並鎖住教堂大門，將兇嫌擋在門外，保護了教堂內正在祈禱的大批信眾。英國首相施凱爾（Keir Starmer）也對他們的英勇行為，表示了高度讚揚。

這起攻擊，引爆了英國猶太社群長久以來壓抑的怒火與恐懼。英國首席拉比米爾維斯爵士（Sir Ephraim Mirvis）淚訴：「這就是我們希望永遠不會看到、但內心深處，卻早知會來臨的那一天。」

以色列外交部長薩爾（Gideon Sa'ar）更將部分責任，歸咎於英國當局，「未能採取必要行動，遏止這股有毒的反猶太浪潮」。

