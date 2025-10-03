英國猶太會堂遭襲致3死3傷 納坦雅胡：軟弱只會助長恐怖攻擊

英國曼徹斯特2日發生猶太會堂攻擊案，導致2死3傷。以色列總理納坦雅胡譴責此事件，並強調對恐怖主義採取軟弱態度，只會助長更多恐怖活動。（路透）

英國曼徹斯特（Manchester）2日發生猶太會堂攻擊案，導致3死3傷，英國警方已將此事件定調為「恐怖攻擊」。以色列總理納坦雅胡同日譴責此事件，並強調對恐怖主義採取軟弱態度，只會助長更多恐怖攻擊。

根據衛報（The Guardian）報導，納坦雅胡2日說「正如我在聯合國所警告的那樣，對恐怖主義的軟弱只會助長更多恐怖主義。只有團結一致、堅強應對才能戰勝恐怖主義。」

納坦雅胡指出，恐怖襲擊發生後，以色列與英國猶太社區同感悲痛。以色列對遇難者家屬表示深切慰問，並祈禱傷者早日康復。

納坦雅胡還指責支持巴勒斯坦建國的英國首相施凱爾等領導人「助長恐怖主義」。施凱爾曾主張承認巴勒斯坦建國，是實現和平必要步驟。

以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）也指責英國未能有效打擊反猶太主義。薩爾主張，反猶太主義煽動言論在英國已「普遍蔓延」。

薩爾2日晚間在X表示，英國各地充斥公開反猶太主義和支持恐怖主義言論已成為普遍現象。

薩爾主張，英國政府未能採取必要措施遏制反猶太主義的毒瘤，縱容其持續擴散。

薩爾聲稱，以色列期待英國採取實際打擊活動，而不是空談。以色列要求英國改變策略並採取措施，確實打擊猖獗的反猶太主義。

