美民間打撈西班牙沉船遺址 發現價值3045萬金銀幣

1隊來自沉船打撈公司的潛水員在佛州沿海被稱為「寶藏海岸」的海域下找到西班牙沉船，撈出價值估計高達100萬美元（約台幣3045萬元）金銀幣。

根據美聯社報導，1715艦隊-皇后珠寶公司（1715 Fleet – Queens Jewels LLC）本週宣布，今年夏天其潛水員在佛州大西洋沿岸海域發現超過1000枚金幣和銀幣。這些硬幣據信是西班牙在玻利維亞、墨西哥和秘魯等殖民地鑄造的。

這並非該沉船遺址首次發現寶藏。根據1715艦隊協會介紹，數百年前1支滿載著美洲黃金、白銀和珠寶的西班牙船隊正駛往西班牙，但於1715年7月31日遭遇颶風。最終船隊沉沒，寶藏散落海底。

多年來從佛州墨爾本到皮爾斯堡（Fort Pierce）沿海地區，打撈人員和尋寶者共發現該船隊價值數百萬美元的沉船寶藏。

1715艦隊-皇后珠寶公司表示，此次新發現的一些硬幣上仍清晰可見鑄造日期和鑄幣廠標誌，這對歷史學家和收藏家來說意義非凡，他們可從中了解更多關於這段歷史的知識。

1715艦隊-皇后珠寶公司總監古圖索（Sal Guttuso）指出，每一枚硬幣都是歷史的見證，是西班牙帝國黃金時代人們生活、工作和航海的真實寫照。一次性發現1000枚硬幣，令人感到驚嘆。

根據該公司提交的聯邦許可申請公告，公司僱用潛水員及船隊，並使用水下金屬探測設備進行搜尋。

1715艦隊-皇后珠寶公司的潛水員，在佛州大西洋沿岸海域發現超過1000枚金幣和銀幣。（美聯社）

