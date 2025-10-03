為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    5架美國戰機巡航委內瑞拉海岸 委防長嗆聲

    2025/10/03 06:53 即時新聞／綜合報導
    委內瑞拉國防部長帕屈諾週四證實，5架美國戰鬥機在委國海岸附近巡航。示意圖。（法新社資料照）

    委內瑞拉國防部長帕屈諾（Vladimir Padrino）當地時間週四（2日）證實，5架美國戰鬥機在委國海岸附近巡航。川普政府近期下令在加勒比海大規模集結海軍，稱此舉旨在打擊販運毒品至美國的行徑。

    《路透》報導，帕屈諾週四透過委內瑞拉國營電視台進行演說，他說：「這些是帝國主義的戰鬥機，膽敢接近委內瑞拉海岸。」他還透露，一家航空公司向塔台報告了有關美國戰鬥機的相關資訊，但他沒有公開航空公司的名字。

    帕屈諾補充說：「這些戰鬥機在加勒比海附近巡航是粗鄙、挑釁、威脅國家安全的行為。」美國五角大廈沒有立即對事件發表回應。

    美國總統川普上月派出10架F-35戰機前往加勒比海的美國屬地波多黎各，同時派遣艦隊進駐該地區，此舉為美軍在該地區30多年來最大型的部署行動。

    最近數週，美軍直接炸毀了至少3艘其所謂「運毒船」，造成至少14人死亡。華府稱此舉是為了打擊毒品販運，卻引發對攻擊合法性的質疑聲浪。

    委內瑞拉左翼獨裁總統馬杜洛（Nicolas Maduro）指控川普正試圖推翻委國政權，同時要求與美國總統特別任務大使格瑞尼爾（Richard Grenell）會談；川普否認上述指控，並多次指責馬杜洛暗中主導販毒行為。

