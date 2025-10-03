川普稱加勒比海毒梟非法戰鬥員 似為合理化打擊行動

美聯社根據川普政府備忘錄報導，總統川普今天宣布加勒比海毒品集團為「非法戰鬥人員」，還說美國正處於「非國際性武裝衝突」（non-international armed conflict）之中。

因未獲授權公開發言而要求不具名的知情人士透露，國會昨天已從國防部官員處得知此一「非法戰鬥人員」（unlawful combatants）的認定。

美軍上月對加勒比海3艘涉嫌運毒的船隻進行致命打擊，據稱其中至少有兩艘來自委內瑞拉。

但五角大廈官員無法提供明確名單，說明在這場「衝突」中被列為恐怖組織的毒品集團。上述知情人士指出，這也是多位國會議員極度不滿的原因之一。

民主黨人持續要求川普，進行這類軍事行動前，必須向國會申請戰爭權限（war powers authority）；白宮尚未對此回應媒體詢問。

知情人士透露，多位參議員認為，川普政府閉門機密簡報提出的建議，是在推行新的法律框架，讓人更對國會在授權此類行動中扮演的角色產生質疑。

隨著政府鎖定加勒比海的可疑船隻，兩黨的參議員與眾議員皆表達強烈反對意見。許多人先前已呼籲國會依據「戰爭權力法」（War Powers Act）行使權力，阻止政府在未經授權下繼續動武。

川普政府9月2日發動首次軍事行動，目標是一艘被指控運毒的快艇，造成11人死亡。川普聲稱，該船由美國先前列為外國恐怖組織的委內瑞拉最大犯罪組織之一「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）所運作。

川普政府主張，這場軍事行動是為遏止毒品流入美國所做的必要升級手段。

但多位民主黨參議員、部分共和黨人以及多個人權團體質疑此舉合法性，他們說，此舉可能超越行政權力，部分原因是動用了軍隊來執行執法任務。

川普將打擊毒梟行動描述為「武裝衝突」，似乎是想藉此援引特殊的戰時總統權力，為其行動背書。（編譯：鄭詩韻）1141003

