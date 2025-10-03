蒲亭批美施壓俄貿易夥伴　警告可能襲擊烏克蘭核電廠

俄羅斯總統蒲亭今天表示，俄國若認為遭歐洲挑釁，將迅速回應。他並批評美國施壓中國及印度等俄方貿易夥伴切斷與俄國的能源關係，同時警告俄方可能襲擊烏克蘭控制的核電廠。

路透社報導，俄烏戰爭是二戰以來歐洲傷亡最慘重的戰爭，也引發了俄國與西方國家之間自1962年古巴飛彈危機以來最大規模的對抗。

蒲亭（Vladimir Putin）今天在黑海度假勝地索契（Sochi）的瓦爾代國際辯論俱樂部（Valdai Discussion Club）表示，俄軍正沿著烏克蘭境內整條戰線推進。

蒲亭還說：「所有北大西洋公約組織（NATO）國家都在跟我們戰鬥。」

他表示，北約成員國向烏克蘭提供情報、武器及訓練，並稱如果歐洲挑釁俄羅斯，俄國將迅速回應。

蒲亭說道：「如果有人還想在軍事領域跟我們競爭，正如我們所言，儘管來，讓他們去試，俄羅斯的反制很快就會到來。」

蒲亭也駁斥美國總統川普（Donald Trump）稱俄羅斯是「紙老虎」的說法，表示俄羅斯擁有世界上能力最強的軍隊。他並指出，如果俄國是紙老虎，那北約也是，西方國家如果認為自己面對的是紙老虎，就來對付看看。

蒲亭宣稱，歐洲菁英持續煽動「歇斯底里」的情緒，結果幾乎就快跟俄國人發生戰爭。但他駁斥俄羅斯有朝一日會襲擊北約成員國的想法，稱其「難以置信」。

蒲亭說：「我真的想說：冷靜下來，安穩睡覺，顧好你們自己的問題。」

蒲亭今天也批評美國施壓印度及中國切斷與俄羅斯的能源關係，並警告此類舉動可能適得其反。

他說，若對俄羅斯的貿易夥伴徵收更高關稅，將推升全球物價，並迫使美國聯邦準備理事會（Fed）維持高利率，這反過來又會拖累美國經濟。

蒲亭今天也指控烏克蘭方面襲擊遭俄國占領的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠周邊地區，並示警俄方可能報復。

法新社報導，蒲亭在回答有關札波羅熱核電廠的問題時說道：「他們那邊有還在運作的核電廠。我們有什麼理由不以牙還牙呢？讓他們好好想想吧。」

札波羅熱核電廠已脫離電網一個多星期，俄烏就這次斷電事件相互歸咎。

札波羅熱核電廠共有6座反應爐，戰前供應烏克蘭約1/5電力，自俄羅斯接管後，這些反應爐全數關閉。不過核電廠仍需電力維持冷卻和安全系統，以防反應爐發生熔毀，引發核子事故。（編譯：楊昭彥）1141003

