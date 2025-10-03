為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    曼徹斯特猶太會堂遇恐攻　英國將加強猶太社群維安

    2025/10/03 03:15 中央社

    英國曼徹斯特市（Manchester）一座猶太會堂今天上午遭遇襲擊，警方已定調為恐怖攻擊。英國首相施凱爾傍晚表示，他將盡一切所能保證英國猶太社群安全，包括在相關機構和建築物周邊加強維安警力。

    施凱爾（Keir Starmer）在針對曼徹斯特事件召開內閣緊急應變會議後，在首相府發表聲明指出，有個卑鄙可憎的人對猶太人發動恐怖攻擊，只因為他們是猶太人；此人也對英國發動攻擊，著眼的是英國信奉的價值。猶太社群歷來之所以能在英國安身立命，是因為英國勇於對抗仇恨，而且英國提供的不僅是庇護所，更是一個家。

    儘管如此，反猶仇恨在英國並未絕跡。施凱爾提到，恐攻事件凸顯的仇恨不是新現象，但政府有必要明確指出，反猶仇恨在英國確實有上升趨勢，而英國必須再度戰勝這樣的仇恨。

    曼徹斯特恐攻事件發生在今天，正逢猶太傳統最神聖節日「贖罪日」（Yom Kippur），猶太會堂內聚集許多信眾。今天也接近2023年10月7日巴勒斯坦激進武裝組織哈瑪斯（Hamas）對以色列發動大規模襲擊兩週年。

    不過是近兩週前，施凱爾於9月21日宣布，英國正式承認巴勒斯坦的國家地位，但強調恐怖組織哈瑪斯不得在巴勒斯坦政府和區域安全事務扮演任何角色。

    英國內政部的統計資料顯示，自2023年10月7日以來，英國境內對猶太人和穆斯林的攻擊皆有上升趨勢，但對猶太人的攻擊增加幅度明顯超過對穆斯林的攻擊。

    根據統計，至2024年3月為止的12個月期間，英格蘭和威爾斯地區警方累計的仇恨犯罪案件數達14萬561起，較前一年下降5%，種族仇恨犯罪案件數也同步下降5%，然而「宗教仇恨」犯罪案件數卻逆勢攀升25%，由8370起增加至1萬484起。

    今天上午在曼徹斯特市一座猶太會堂外，一輛汽車在不規則行進後，向人群衝撞，駕駛人並下車以刀子攻擊刺傷路人。在猶太會堂守衛和部分信眾合力抵抗下，行凶者未能闖入會堂造成更多傷亡，但仍有2名猶太民眾因遇襲死亡，4人受重傷在醫院接受治療。

    行凶者當場遭趕赴現場的警方擊斃，從警方接獲報案到行凶者遭擊斃歷時約7分鐘。

    行凶者身著疑似藏有爆炸裝置的背心，但警方後來確認為偽裝。領導國內反恐警務的倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）下午定調，曼徹斯特事件為恐怖攻擊。除了遭擊斃的行凶者，警方另逮捕2名嫌犯。

    英國過往也曾見恐怖攻擊行凶者穿著看似裝有爆炸裝置的背心，以牽制警方行動，包括2019年和2017年發生在倫敦橋（London Bridge）的恐攻事件。（編輯：楊昭彥）1141003

