中國十一國慶只放2天惹怒員工 老闆竟嗆：牛馬就好好的給我耕田

中國十一國慶只放2天惹怒員工 老闆竟嗆：牛馬就好好的給我耕田2025/10/03 00:39 即時新聞／綜合報導
中國鞋子工廠示意圖，與本文無關。（彭博）
10月1日是中國十一國慶，加上中秋，兩節連假長達8天，在中國被稱為「超級黃金周」。不過並不是所有人都能好好放上8天連假，一段浙江省鞋廠老闆只讓員工休息2天，還酸員工就是「牛馬」，得任勞任怨的影片在網上掀起熱議，讓人看了直呼悲哀。
旅義華僑作家李穎3日晚間在X平台「李老師不是你老師」分享一段影片，浙江一間鞋廠的老闆向員工宣布國慶只放2天假，接著這名老闆嗆：「有個別員工還要機機歪歪、機機歪歪的，嫌棄2天少了，你們沒有公務員的命，就不要長公務員的病！是牛馬就好好的給我耕田！聽到了沒有？」
影片曝光後隨即掀起熱議，「當老板連基本尊重都沒有時，離職往往比放假更能解決問題」、「都這麼直接的羞辱了，你們這群牛馬不還是乖乖滾去上班？」、「把人當牛馬，遲早連田也荒了」、「老板不畫餅了，直接來莽的」、「話糙理不糙，這輩子投胎當牛馬，你還能慘到哪去？反了吧！」、「已經完全不裝了」、「豬狗不如的中國人」。
今日，浙江，一位鞋厂老板放话：“国庆只放两天假，有些员工还叽叽歪歪。你们没有公务员的命，就不要得公务员的病，是牛马就好好耕田。” pic.twitter.com/h90CK9kTdc— 李老师不是你老师 （@whyyoutouzhele） October 2, 2025
