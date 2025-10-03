為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    中國十一國慶只放2天惹怒員工 老闆竟嗆：牛馬就好好的給我耕田

    2025/10/03 00:39 即時新聞／綜合報導
    中國鞋子工廠示意圖，與本文無關。（彭博）

    中國鞋子工廠示意圖，與本文無關。（彭博）

    10月1日是中國十一國慶，加上中秋，兩節連假長達8天，在中國被稱為「超級黃金周」。不過並不是所有人都能好好放上8天連假，一段浙江省鞋廠老闆只讓員工休息2天，還酸員工就是「牛馬」，得任勞任怨的影片在網上掀起熱議，讓人看了直呼悲哀。

    旅義華僑作家李穎3日晚間在X平台「李老師不是你老師」分享一段影片，浙江一間鞋廠的老闆向員工宣布國慶只放2天假，接著這名老闆嗆：「有個別員工還要機機歪歪、機機歪歪的，嫌棄2天少了，你們沒有公務員的命，就不要長公務員的病！是牛馬就好好的給我耕田！聽到了沒有？」

    影片曝光後隨即掀起熱議，「當老板連基本尊重都沒有時，離職往往比放假更能解決問題」、「都這麼直接的羞辱了，你們這群牛馬不還是乖乖滾去上班？」、「把人當牛馬，遲早連田也荒了」、「老板不畫餅了，直接來莽的」、「話糙理不糙，這輩子投胎當牛馬，你還能慘到哪去？反了吧！」、「已經完全不裝了」、「豬狗不如的中國人」。

    一段浙江省鞋廠老闆只讓員工休息2天，還酸員工就是「牛馬」，得任勞任怨的影片在網上掀起熱議。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

    一段浙江省鞋廠老闆只讓員工休息2天，還酸員工就是「牛馬」，得任勞任怨的影片在網上掀起熱議。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播