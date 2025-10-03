中國十一國慶只放2天惹怒員工 老闆竟嗆：牛馬就好好的給我耕田

中國鞋子工廠示意圖，與本文無關。（彭博）

10月1日是中國十一國慶，加上中秋，兩節連假長達8天，在中國被稱為「超級黃金周」。不過並不是所有人都能好好放上8天連假，一段浙江省鞋廠老闆只讓員工休息2天，還酸員工就是「牛馬」，得任勞任怨的影片在網上掀起熱議，讓人看了直呼悲哀。

旅義華僑作家李穎3日晚間在X平台「李老師不是你老師」分享一段影片，浙江一間鞋廠的老闆向員工宣布國慶只放2天假，接著這名老闆嗆：「有個別員工還要機機歪歪、機機歪歪的，嫌棄2天少了，你們沒有公務員的命，就不要長公務員的病！是牛馬就好好的給我耕田！聽到了沒有？」

影片曝光後隨即掀起熱議，「當老板連基本尊重都沒有時，離職往往比放假更能解決問題」、「都這麼直接的羞辱了，你們這群牛馬不還是乖乖滾去上班？」、「把人當牛馬，遲早連田也荒了」、「老板不畫餅了，直接來莽的」、「話糙理不糙，這輩子投胎當牛馬，你還能慘到哪去？反了吧！」、「已經完全不裝了」、「豬狗不如的中國人」。

一段浙江省鞋廠老闆只讓員工休息2天，還酸員工就是「牛馬」，得任勞任怨的影片在網上掀起熱議。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

