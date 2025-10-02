為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    印度、中國直航中斷逾5年 10月底前恢復

    2025/10/02 23:41 中央社
    印度、中國兩國直飛航線將於10月底前恢復。圖為兩國國旗。（彭博）

    印度、中國兩國直飛航線將於10月底前恢復。圖為兩國國旗。（彭博）

    印度駐中國大使館今晚宣布，印度、中國民航主管部門已磋商達成共識，兩國直飛航線將於10月底前恢復。

    印中直航因為2020年爆發COVID-19疫情而中斷，兩國其後在邊界爆發嚴重衝突，更讓直航恢復遙遙無期，雙方直到今年才積極修好。

    印度駐中使館官方微博2日晚間發表聲明指出，今年早些時候，作為印度政府推動印中關係逐步正常化舉措的一部分，兩國民航主管部門就恢復印中直飛航線及修訂「航空服務協定」展開了技術層面的磋商。

    聲明說，經上述磋商，雙方目前已達成共識：印中兩國間連接指定通航點的直飛航線，可依據2025年冬航季航班計畫，於2025年10月底前恢復。具體實施需以兩國指定航空公司的商業決策為準，並需滿足所有營運標準。

    聲明最後說，兩國民航主管部門達成的此項共識，將進一步促進印中民間交往，為雙邊交流逐步正常化發揮積極作用。

    據新華社，在此之前的8月18日，中國外交部長王毅在新德里與印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）舉行會談，達成10項成果，其中包括：「雙方同意儘早恢復中國內地和印度直航航班，同時修訂兩國民航運輸協定。雙方同意為兩國從事旅遊、商務、媒體等活動的人員雙向來往提供簽證便利。」

    中國外交部發言人林劍8月14日表示，一段時間以來，中方與印方就此保持密切溝通，持續推動儘早恢復直航。

    綜合外電此前報導，中國4家航空公司8月已向印度德里機場（DEL）提交起降時刻申請，這標誌著中印之間直航即將恢復。同時，印度靛藍航空（IndiGo）也在籌備恢復成都和廣州航線，與中國航空公司形成運力互補，重建兩國間停滯已久的航空連接。

