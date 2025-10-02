為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    定調恐攻！英國曼城猶太會堂屠殺非孤狼犯案 警再逮2嫌

    2025/10/02 23:09 編譯陳成良／綜合報導
    英國警方公布的監視器畫面，顯示犯下曼徹斯特猶太會堂恐怖攻擊案的兇嫌，在案發前曾試圖闖入教堂內部。英國反恐警察部門已將此案定調為「恐怖攻擊」，並逮捕了另外2名共犯。（圖：大曼徹斯特警察局）

    英國警方公布的監視器畫面，顯示犯下曼徹斯特猶太會堂恐怖攻擊案的兇嫌，在案發前曾試圖闖入教堂內部。英國反恐警察部門已將此案定調為「恐怖攻擊」，並逮捕了另外2名共犯。（圖：大曼徹斯特警察局）

    英國曼徹斯特猶太會堂攻擊案，案情迎來重大逆轉。根據《美聯社》報導，英國警方2日晚間已正式宣布，當日稍早發生的血腥屠殺，已被定調為「恐怖攻擊事件」。反恐警察部門首長更證實，除了已被當場擊斃的兇嫌外，另有2名嫌犯遭到逮捕，顯示此案並非孤狼犯案。

    大曼徹斯特警方在最新的案情更新中，正式確認包含遭警方擊斃的兇嫌在內，此案共造成3人死亡，另有3人重傷。英國反恐警察部門首長泰勒（Laurence Taylor）助理總監表示，此案已被宣告為「恐怖事件」。但他並未提供關於2名新落網嫌犯的更多細節。

    據悉，警方在攻擊案發生後，便立即宣告了代號為「柏拉圖」（Plato）的緊急狀態，這是英國警方與緊急應變單位在面對「遊走式恐怖攻擊」（marauding terror attack）時，所使用的全國性代碼。

    皇室、政要、穆斯林同聲譴責

    這起在猶太教最神聖「贖罪日」（Yom Kippur）發動的攻擊，引發英國社會跨黨派、跨族群同聲譴責。英國國王查爾斯三世（King Charles III）、威廉王子（Prince William）與凱特王妃（Princess Kate）皆發表聲明，對攻擊感到震驚與悲痛。英國穆斯林信託基金會（British Muslim Trust）更以「令人作嘔」、「可恥」等最強烈的措辭，嚴厲譴責此次攻擊，並強調將與猶太社群站在一起。

