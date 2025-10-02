曼城屠殺案兇手不只1人？猶太領袖淚控：政客默許仇恨釀悲劇

英國曼徹斯特一座猶太會堂在猶太教最神聖的「贖罪日」當天，遭到血腥攻擊。圖為攻擊案發生後，全副武裝的警察，護送著剛結束祈禱、身穿白色禱袍的猶太信眾離開現場。（路透）

英國曼徹斯特2日發生的猶太會堂攻擊案，引爆英國猶太社群長久以來壓抑的怒火與恐懼。根據《美聯社》報導，英國《猶太新聞》（Jewish News）總編輯費雷爾（Richard Ferrer）痛陳，這起在猶太教最神聖「贖罪日」（Yom Kippur）發生的血腥屠殺，是「英國猶太人長久以來所恐懼的那一天」。

費雷爾指出，自2023年10月7日哈瑪斯（Hamas）對以色列發動攻擊、引爆中東戰火以來，英國國內反猶太主義緊張情緒便不斷升高。他表示，倫敦街頭的大型示威遊行中，充斥著反猶太的口號與標語，讓許多猶太人備感威脅。

他痛陳：「在10月7日之後，街頭的氣氛已變得極度狂熱。某些政治人物與社群領袖，對陰謀論、對修正主義、對各種為反猶口號所做的藉口，都使了個眼色、點了個頭。溫度已升高到一個程度，很顯然，我們已達到了臨界點。」他認為，此次的攻擊，已迫使英國猶太人重新評估他們在英國社會中的地位。

穆斯林團體同聲譴責「令人作嘔」

在這起可能加劇族群對立的攻擊案發生後，英國穆斯林信託基金會（British Muslim Trust）在第一時間發表聲明，以「令人作嘔」、「可恥」等最強烈的措辭，嚴厲譴責此次攻擊。基金會執行長艾哈邁德（Akeela Ahmed）表示：「在贖罪日犯下此等行徑，令人作嘔。我們對生命的逝去深感悲痛。」該組織強調，將與猶太社群及曼徹斯特人民站在一起，不應允許任何人利用這場暴力來加深分裂。

警方證實3死 含兇嫌在內

大曼徹斯特警方在最新的案情更新中，已正式確認：「我們能證實有3人死亡，包括被大曼徹斯特警局火器部門警官擊斃的犯嫌。」警方先前因擔憂兇嫌身上有爆裂物，而未能立即確認其死亡，如今已正式證實。然而，當局至今仍未宣布，是否將此案做為「恐怖攻擊」事件來進行調查。

