為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    曼城屠殺案兇手不只1人？猶太領袖淚控：政客默許仇恨釀悲劇

    2025/10/02 22:55 編譯陳成良／綜合報導
    英國曼徹斯特一座猶太會堂在猶太教最神聖的「贖罪日」當天，遭到血腥攻擊。圖為攻擊案發生後，全副武裝的警察，護送著剛結束祈禱、身穿白色禱袍的猶太信眾離開現場。（路透）

    英國曼徹斯特一座猶太會堂在猶太教最神聖的「贖罪日」當天，遭到血腥攻擊。圖為攻擊案發生後，全副武裝的警察，護送著剛結束祈禱、身穿白色禱袍的猶太信眾離開現場。（路透）

    英國曼徹斯特2日發生的猶太會堂攻擊案，引爆英國猶太社群長久以來壓抑的怒火與恐懼。根據《美聯社》報導，英國《猶太新聞》（Jewish News）總編輯費雷爾（Richard Ferrer）痛陳，這起在猶太教最神聖「贖罪日」（Yom Kippur）發生的血腥屠殺，是「英國猶太人長久以來所恐懼的那一天」。

    費雷爾指出，自2023年10月7日哈瑪斯（Hamas）對以色列發動攻擊、引爆中東戰火以來，英國國內反猶太主義緊張情緒便不斷升高。他表示，倫敦街頭的大型示威遊行中，充斥著反猶太的口號與標語，讓許多猶太人備感威脅。

    他痛陳：「在10月7日之後，街頭的氣氛已變得極度狂熱。某些政治人物與社群領袖，對陰謀論、對修正主義、對各種為反猶口號所做的藉口，都使了個眼色、點了個頭。溫度已升高到一個程度，很顯然，我們已達到了臨界點。」他認為，此次的攻擊，已迫使英國猶太人重新評估他們在英國社會中的地位。

    穆斯林團體同聲譴責「令人作嘔」

    在這起可能加劇族群對立的攻擊案發生後，英國穆斯林信託基金會（British Muslim Trust）在第一時間發表聲明，以「令人作嘔」、「可恥」等最強烈的措辭，嚴厲譴責此次攻擊。基金會執行長艾哈邁德（Akeela Ahmed）表示：「在贖罪日犯下此等行徑，令人作嘔。我們對生命的逝去深感悲痛。」該組織強調，將與猶太社群及曼徹斯特人民站在一起，不應允許任何人利用這場暴力來加深分裂。

    警方證實3死 含兇嫌在內

    大曼徹斯特警方在最新的案情更新中，已正式確認：「我們能證實有3人死亡，包括被大曼徹斯特警局火器部門警官擊斃的犯嫌。」警方先前因擔憂兇嫌身上有爆裂物，而未能立即確認其死亡，如今已正式證實。然而，當局至今仍未宣布，是否將此案做為「恐怖攻擊」事件來進行調查。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播