    國際

    英國猶太會堂遇襲2死3重傷 施凱爾中斷丹麥行程急返國

    2025/10/02 22:24 編譯陳成良／綜合報導
    英國曼徹斯特（Manchester）一座猶太會堂外2日驚傳攻擊案，警方與緊急救援人員在現場戒備。（美聯社）

    英國曼徹斯特（Manchester）一座猶太會堂外2日驚傳攻擊案，警方與緊急救援人員在現場戒備。（美聯社）

    在猶太教一年中最神聖的「贖罪日」（Yom Kippur）當天，英國第二大城曼徹斯特（Manchester）驚傳血腥屠殺！根據《紐約時報》報導，一名兇嫌2日上午，在當地一座猶太會堂外，以「開車衝撞、持刀砍人」的瘋狂方式發動攻擊，造成至少2人死亡、3人重傷。警方獲報後迅速趕抵現場，並在與兇嫌交火後，將其當場擊斃。

    這起攻擊發生在當地時間上午約9時30分，地點位於曼徹斯特北部、猶太裔人口眾多的希頓公園希伯來會堂（Heaton Park Hebrew Congregation）外。當時，會堂內正有大批信眾在進行贖罪日晨禱。

    大曼徹斯特警方表示，兇嫌先是駕駛一輛汽車衝撞人群，隨後下車持刀攻擊。市長安迪．伯納姆（Andy Burnham）向BBC透露，警方在接獲報案後7分鐘內便火速趕到，並在與兇嫌交火後，將其擊斃。

    警大喊「他有炸彈」 驚悚畫面曝光

    一名目擊者在臉書上發布的影片顯示，兩名武裝警察，正持槍對準倒地的兇嫌。影片中，一名警察對著會堂門口的民眾大喊：「他有炸彈，快離開！」片刻後，當兇嫌似乎試圖起身時，警方至少開了1槍，兇嫌隨即倒地不起。

    警方隨後證實，因兇嫌「身上有可疑物品」，已召集拆彈小組到場處理，但並未證實其是否真的攜帶炸彈。

    英國首相施凱爾（Keir Starmer）對此發表聲明，稱對攻擊感到「震驚」，並強調：「這起攻擊發生在猶太曆中最神聖的一天『贖罪日』，這讓它更顯恐怖。」他已緊急中斷在哥本哈根的歐洲領袖會議，返回倫敦主持國安緊急會議。

    儘管當局目前仍未將此案正式定調為「恐怖攻擊」，但已引發全英國猶太社區的極大恐慌。倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）已下令，增派警力，在倫敦各地的猶太會堂周邊進行高能見度的巡邏。這起事件，也是繼2017年伊斯蘭國（IS）支持者，在曼徹斯特體育館發動自殺炸彈攻擊、釀成22死慘劇後，該市所遭遇的最嚴重暴力攻擊。

    英國曼徹斯特（Manchester）一座猶太會堂外2日驚傳攻擊案，民眾事發後於現場相互擁抱安慰。（路透）

    英國曼徹斯特（Manchester）一座猶太會堂外2日驚傳攻擊案，民眾事發後於現場相互擁抱安慰。（路透）

