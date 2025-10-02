為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    促歐洲強勢回應俄國無人機入侵 馬克宏：直接擊落！

    2025/10/02 22:02 編譯管淑平／綜合報導
    法國總統馬克宏1日抵達哥本哈根向記者發表談話。（歐新社）

    法國總統馬克宏1日抵達哥本哈根向記者發表談話。（歐新社）

    法國總統馬克宏2日在歐洲國家政策協調平台「歐洲政治共同體」（EPC）峰會上，呼籲歐洲擊落侵犯歐洲領空的無人機、對非法運送受制裁俄國原油的「影子船隊」登船檢查等，以更強勢手段因應俄羅斯的威脅。

    《美聯社》2日報導，馬克宏在丹麥首都哥本哈根舉行的歐洲政治共同體峰會上表示，歐洲要保護自身利益，「重要的是要傳達一個明確訊息：任何侵犯我們領域的無人機都是在冒極大風險，它們能被摧毀，不用多說」，「我們並不會事先告知」。

    他提到法國攔下一艘被歐盟列入制裁名單的影子船隊船隻，扣押船上2名人員，就是一種有效的行動方式。他說，俄羅斯約有「30%到40%的戰費」來自影子船隊，扣船一、兩週，就足以瓦解此資金網的效率。

    近期波蘭、羅馬尼亞、愛沙尼亞和丹麥，接連傳出俄國無人機或戰機侵入領空；德國北部什列斯威—荷斯坦邦（Schleswig-Holstein）9月底也傳出不明無人機群出現在發電廠、海軍設施等關鍵基礎設施上空，聯邦總理梅爾茨日前表示，「懷疑它們來自俄羅斯」。

    主辦峰會的丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）表示，這些事件已經明白顯示「俄國除非被阻止，否則不會停手」，俄國不僅是對烏克蘭，也是對整個歐洲的威脅；「歐洲不能再天真，這場戰爭從來就不只關乎烏國，而是關乎所有歐洲國家」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播