川普承諾安全保證 卡達表示歡迎

美總統川普9月29日簽署行政命令，承諾提供重要盟友卡達安全保證。（歐新社）

白宮1日宣布，總統川普已於9月29日簽署行政命令，承諾為中東關鍵盟友卡達提供類似北大西洋公約組織（NATO）盟邦的安全保證。對此，卡達外交部聲明讚揚「歡迎美國總統所簽署之行政命，認同了對卡達領土之攻擊等同對美國和平、安全之威脅」。

命令寫道，「美國應視任何對卡達領土、主權及關鍵基礎建設的武裝攻擊為對美國的和平及安全威脅」、「在這類攻擊事件中，美國應採取外交、經濟，以及如有必要以軍事在內的所有合法且適切措施，防衛美國及卡達利益」。

據美國網路媒體「Axios」報導，以色列9月9日空襲卡達惹怒華府，加上阿拉伯國家與杜哈團結一致，川普遂掌握契機，說服納坦雅胡接受美方提出的加薩計畫。

卡達安全保證與過往類似協議不同之處，在於這是美國向盟友承諾免受另一盟國的威脅。卡達安全保證的用字遣詞具有北大西洋公約組織（NATO）條文風格，即便軍事行動應對的承諾不如北約「第五條款」（集體防禦）強烈，仍使華府與杜哈關係達到不同層次。

