    首頁 > 國際

    恐將「一輩子圈禁」 加拿大政府不准30隻白鯨賣中國

    2025/10/02 21:24 編譯管淑平／綜合報導
    2023年加拿大安大略省「海洋公園」（Marineland）主題樂園的白鯨。（美聯社檔案照）

    2023年加拿大安大略省「海洋公園」（Marineland）主題樂園的白鯨。（美聯社檔案照）

    加拿大安大略省著名「海洋公園」（Marineland）欲將館內30隻白鯨出口到中國，遭加國聯邦政府擋下，理由是這項重新安置，將讓這群白鯨「一輩子受圈禁」。

    英國《衛報》1日報導，中國廣東省海洋主題樂園「長隆海洋王國」向加拿大廣播公司（CBC）證實，該園有意買下這批白鯨。不過，加國聯邦政府1日正式拒絕「海洋公園」出口請求。

    聯邦漁業部長湯普森（Joanne Thompson）表示，他和許多人一樣，對這些鯨豚過著被圈禁的生活、並因此導致健康惡化，感到憤怒，因此，「我無法昧著良心」批准一起會讓這些白鯨繼續牠們一直以來所受待遇的出口申請案，「假如批准這項請求，會意味著繼續一輩子受圈禁的生活，以及重回公開表演的日子」。

    「海洋公園」曾擁有全球規模最大之一的圈養鯨豚族群，但是長期陷入表演動物生活條件惡劣的爭議，根據《加拿大通訊社》（Canadian Press）彙整的文件紀錄，2019年以來，該園已有20隻鯨豚死亡，其中包含19隻白鯨和1隻虎鯨。園方今年夏季未營業，2月曾透過律師表示，正計畫「盡速」遷移園內動物。

    2019年加拿大通過聯邦法律，禁止買賣、飼養與繁殖鯨豚，使該園再也無法引進新鯨豚。安大略省稽查人員2020年以來入園稽查逾200次，開出33張限期改善通知。園方宣稱，園內白鯨受到高規格和全天候的醫療照護。

    安大略省長福特（Doug Ford）直言該海洋公園目前情況非常糟糕，省府將「不計代價」，讓還留在該園內的鯨豚盡可能享受「最好的生活」。

