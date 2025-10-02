法國機場下週大罷工！瑞安航空：影響10萬乘客 公司恐蒸發逾8億

法國空中交通管制員工會下週發動罷工。（法新社）

歐洲最大的廉航瑞安航空（Ryanair）警告，法國空中交通管制員工會（SNCTA）將在下週發動罷工，恐有超過10萬名乘客受到影響。同時，瑞安航空也估計，這次罷工公司將蒸發約2000萬英鎊（約新台幣8億1921萬元）營收。

英媒《每日郵報》報導，法國空中交通管制員工7日到10日上午發動罷工，以抗議薪資與工作條件等問題。這場罷工行動不只影響飛往法國的航班，也會波及經過法國領空、前往其他目的地的過境航班，像是往返西班牙、義大利和希臘的航班。

瑞安航空執行長奧利里（Michael O’Leary）認為，應保障過境航班不受罷工波及，因為這違反了歐洲的單一市場原則。在罷工的前2天，瑞安航空可能會被要求取消約600班航班，幾乎全是過境航班。

奧利里也提到，這代表將有約10萬名乘客，會在下週無故遭遇航班取消，他還呼籲向歐盟執委會與法國政府施壓，在罷工期間保護過境航班。同此，奧利里更鼓勵受影響旅客，透過該航空公司專用的申訴網站，向歐洲各國交通部長與歐盟委員會投訴。

而英國的易捷航空（easyJet）、英國航空（British Airways）跟德國漢莎航空（Lufthansa）等，航空公司的乘客也可能會受到罷工影響，因此建議下週飛行的乘客，要隨時留意航班資訊。

