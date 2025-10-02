中國無人潛航器又現蹤菲律賓被抓到 華府學者：可用於軍事情蒐

菲國海防隊發言人塔瑞耶拉發文貼出最新發現的中國製自主式水下載具。（圖取自X平台@jaytaryela）

與中國存有南海主權爭議的菲律賓，再度在其海域發現一具中國製自主水下潛航器，菲國海岸防衛隊表示，這具潛航器具備用於海洋勘測的溫度、深度等感測功能，與之前在菲國海域發現的中國水下潛航器類似。

《美國海軍研究協會新聞網》（USNI News）1日報導，菲國海防隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）9月30日發文，菲國漁民當月28日在巴拉望省北部利納帕坎外海，發現這具長約12英尺的中國製自主式潛航器後，交給當地海防隊，該署初步調查顯示，該載具配備測量海水鹽度、溫度和壓力的溫鹽深儀（CTD），這些數據都是海洋勘測的關鍵參數，塔瑞耶拉發文附上的照片顯示其外殼有中文標示「海水鹽度傳感器」和序號。

請繼續往下閱讀...

塔瑞耶拉指出，從2022年7月到2024年12月，菲國已發現至少5具類似的中國水下無人潛航器，地點包括南部民答那峨島的東米薩米斯省（Misamis Oriental）、東部瑪斯貝特省（Masbate）水域，以及連接第一與第二島鏈的呂宋海峽等，「這些無人潛航器展現出具有自主資料處理、儲存和衛星傳輸能力，其中一起甚至發現在作業中與中國進行加密通訊」。該國海軍今年4月指出，這些設備可能是中國用於繪製菲律賓水下地形，具有軍事用途。

華府國防經濟學家加杜拉（Rocio Gatdula）表示，此案顯示，中國「削弱菲國武裝部隊情勢感知的能力，並且可能為未來的侵擾活動鋪路」，其目的可能是繪測菲律賓海域地形，以支援潛艦和海軍行動、蒐集軍事、航行與資源情報，並且透過監測和維持存在，來強化其領土主張，尤其鎖定巴拉望周邊和海上航線要道。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法