為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    英國猶太會堂遇恐攻！「贖罪日」2死4傷 嫌犯當場遭擊斃

    2025/10/02 21:51 即時新聞／綜合報導
    英國曼徹斯特的猶太會堂，2日傳出恐攻事件。（法新社）

    英國曼徹斯特的猶太會堂，2日傳出恐攻事件。（法新社）

    英國曼徹斯特（Manchester）希頓公園（Heaton Park）的猶太會堂外，今（2）日發生一起疑似恐怖攻擊的事件，1名男子持刀襲擊群眾並駕車衝撞，導致2名民眾不幸喪生、多人受傷，嫌犯隨後遭武裝警察開槍擊斃。

    英媒《太陽報》今（2）日報導，事件發生在曼徹斯特北部的克朗普索爾（Crumpsall），1輛汽車衝向人群並撞上猶太會堂的大門。目擊者表示，嫌犯一從車上下來就開始刺殺身邊的人，他首先攻擊會堂的保全，還試圖闖入會堂內。不過，這名嫌犯隨後就被持槍的警員擊斃，未能成功闖入會堂。

    據報導，目前已有2位民眾死亡，4人因車輛衝撞與刺傷攻擊受傷，其中3名民眾在與死神搏鬥，而嫌犯也遭警方擊斃，曼徹斯特多家醫院因此進入封鎖狀態。同時，英國警方還宣布進入「PLATO」狀態，並啟動重大事件應變程序，「PLATO」是針對「恐怖攻擊」所制定的全國應變機制。

    從社交媒體上流傳的影片顯示，有目擊者驚呼嫌犯身上帶有炸彈，並試圖按下某個按鈕，「他要引爆自己，他在按那個按鈕！」目擊者的話剛說完，隨即就傳來槍聲，嫌犯當場倒地。英國首相施凱爾（Keir Starmer）已提前從丹麥返國，並親自主持「眼鏡蛇會議（COBRA）」，同時下令全國所有猶太會堂加強巡邏。

    事後，案發周邊聚集了數十輛警車、消防車與救護車，空中也有警方的直升機盤旋，同時封鎖線內亦可見配備自動武器、身穿黑色戰鬥裝的武裝警察。此外，今日是猶太教的「贖罪日（Yom Kippur）」，這是猶太教每年最神聖的1天，信徒會齊聚會堂裡祈禱與禁食。英國國王查爾斯三世（King Charles III）也對此發表哀悼聲明。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播