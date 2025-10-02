英國猶太會堂遇恐攻！「贖罪日」2死4傷 嫌犯當場遭擊斃

英國曼徹斯特的猶太會堂，2日傳出恐攻事件。（法新社）

英國曼徹斯特（Manchester）希頓公園（Heaton Park）的猶太會堂外，今（2）日發生一起疑似恐怖攻擊的事件，1名男子持刀襲擊群眾並駕車衝撞，導致2名民眾不幸喪生、多人受傷，嫌犯隨後遭武裝警察開槍擊斃。

英媒《太陽報》今（2）日報導，事件發生在曼徹斯特北部的克朗普索爾（Crumpsall），1輛汽車衝向人群並撞上猶太會堂的大門。目擊者表示，嫌犯一從車上下來就開始刺殺身邊的人，他首先攻擊會堂的保全，還試圖闖入會堂內。不過，這名嫌犯隨後就被持槍的警員擊斃，未能成功闖入會堂。

請繼續往下閱讀...

據報導，目前已有2位民眾死亡，4人因車輛衝撞與刺傷攻擊受傷，其中3名民眾在與死神搏鬥，而嫌犯也遭警方擊斃，曼徹斯特多家醫院因此進入封鎖狀態。同時，英國警方還宣布進入「PLATO」狀態，並啟動重大事件應變程序，「PLATO」是針對「恐怖攻擊」所制定的全國應變機制。

從社交媒體上流傳的影片顯示，有目擊者驚呼嫌犯身上帶有炸彈，並試圖按下某個按鈕，「他要引爆自己，他在按那個按鈕！」目擊者的話剛說完，隨即就傳來槍聲，嫌犯當場倒地。英國首相施凱爾（Keir Starmer）已提前從丹麥返國，並親自主持「眼鏡蛇會議（COBRA）」，同時下令全國所有猶太會堂加強巡邏。

事後，案發周邊聚集了數十輛警車、消防車與救護車，空中也有警方的直升機盤旋，同時封鎖線內亦可見配備自動武器、身穿黑色戰鬥裝的武裝警察。此外，今日是猶太教的「贖罪日（Yom Kippur）」，這是猶太教每年最神聖的1天，信徒會齊聚會堂裡祈禱與禁食。英國國王查爾斯三世（King Charles III）也對此發表哀悼聲明。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法