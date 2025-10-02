紐約拉瓜地亞機場驚傳飛機相撞！ 現場照片曝光

紐約拉瓜地亞機場台灣時間2日發生飛機相撞事故。（圖取自X平台）

美國紐約拉瓜地亞機場（LaGuardia Airport）於台灣時間週四（2日）發生飛機相撞事故，現場照片在網上曝光，可以看到撞擊力道不小，所幸所有機組人員和乘客均安，目前僅有1起傷員通報。

綜合外媒報導，當地時間週三（1日）晚間，傳出有2架達美航空（Delta Air Lines）的飛機在紐約拉瓜地亞機場的滑行道相撞。達美航空隨後發布聲明證實，一架是從北卡羅來納州（North Carolina）夏洛特（Charlotte）起飛的5047航班，事發當下剛剛降落，卻與準備飛往維吉尼亞州（Virginia）洛亞諾克（Roanoke）的5155航班發生「低速碰撞」，後者的右側機翼撞上前者的飛機機頭。而這2架飛機都是達美航空全資子公司、專飛國內線的奮進航空（Endeavor Air）營運的CRJ-900客機。

達美航空指出，5047航班上有57名乘客，5155航班則有28名乘客，在這次事故均安，但有一名空服員受輕傷，已送醫救治，後續也補償受影響的乘客當晚的飯店住宿和餐飲，並重新預訂了週四的航班。達美航空表示，他們將與相關部門合作調查此次意外，「我們將乘客的安全放在第一位，我們對這次事件向所有旅客表達歉意」。

Two Delta Air Lines regional aircraft collide at low speed while taxiing at New York City's LaGuardia Airport.



Although a total of 93 people were involved in the incident, only one person, a cabin crew member, was injured.



According to reports, Endeavor flight 5155 was taxiing… pic.twitter.com/arYcTw0hGx — Breaking Aviation News & Videos （@aviationbrk） October 2, 2025

紐約拉瓜地亞機場台灣時間2日發生飛機相撞事故，5155航班（左）的機翼撞到5047航班的機頭。（圖取自X平台）

