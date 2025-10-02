為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    紐約拉瓜地亞機場驚傳飛機相撞！ 現場照片曝光

    2025/10/02 20:18 即時新聞／綜合報導
    紐約拉瓜地亞機場台灣時間2日發生飛機相撞事故。（圖取自X平台）

    紐約拉瓜地亞機場台灣時間2日發生飛機相撞事故。（圖取自X平台）

    美國紐約拉瓜地亞機場（LaGuardia Airport）於台灣時間週四（2日）發生飛機相撞事故，現場照片在網上曝光，可以看到撞擊力道不小，所幸所有機組人員和乘客均安，目前僅有1起傷員通報。

    綜合外媒報導，當地時間週三（1日）晚間，傳出有2架達美航空（Delta Air Lines）的飛機在紐約拉瓜地亞機場的滑行道相撞。達美航空隨後發布聲明證實，一架是從北卡羅來納州（North Carolina）夏洛特（Charlotte）起飛的5047航班，事發當下剛剛降落，卻與準備飛往維吉尼亞州（Virginia）洛亞諾克（Roanoke）的5155航班發生「低速碰撞」，後者的右側機翼撞上前者的飛機機頭。而這2架飛機都是達美航空全資子公司、專飛國內線的奮進航空（Endeavor Air）營運的CRJ-900客機。

    達美航空指出，5047航班上有57名乘客，5155航班則有28名乘客，在這次事故均安，但有一名空服員受輕傷，已送醫救治，後續也補償受影響的乘客當晚的飯店住宿和餐飲，並重新預訂了週四的航班。達美航空表示，他們將與相關部門合作調查此次意外，「我們將乘客的安全放在第一位，我們對這次事件向所有旅客表達歉意」。

    紐約拉瓜地亞機場台灣時間2日發生飛機相撞事故，5155航班（左）的機翼撞到5047航班的機頭。（圖取自X平台）

    紐約拉瓜地亞機場台灣時間2日發生飛機相撞事故，5155航班（左）的機翼撞到5047航班的機頭。（圖取自X平台）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播