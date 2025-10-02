共同社：川普可能10/27訪日與新首相會談 川習會前確認美日同盟

美國總統川普。（歐新社檔案照）

日本《共同社》2日引述外交消息人士說法，日本和美國兩國政府，正在安排美國總統川普於本月27日訪問日本。由於日本國會預定15日召開臨時國會，選出新首相，川普訪日時可望與新任首相會面。

共同社報導，在中國、北韓強化軍力，威脅區域穩定之際，預期川普與新任日本首相的會談，將重新確認美日同盟的重要性，深化信賴關係，強化嚇阻力。消息人士指出，川普也可能敦促日本提高國防開支，兩國也可能藉由這次會面，討論日本承諾在美投資5500億美元，以換取貿易協議的具體細節。

請繼續往下閱讀...

日本執政黨自民黨將於4日舉行總裁選舉，而日本政府高層官員1日透露，國會擬於15日召開臨時會議選舉新首相，自民黨總裁當選人屆時可望被選為首相，亦即新首相上任後2週就將與川普面對面會談，將能利用這場會面促進與川普的私人關係。

這將是川普重回白宮後，首次到訪日本，此行是他亞洲訪問行程的一部分，他預定出席26日在馬來西亞召開的東南亞國協（ASEAN）系列峰會，訪日之後，31日出席在南韓召開的亞太經合組織（APEC）領袖峰會。川普和中國國家主席習近平可望在APEC峰會期間，舉行雙邊會談。先前的報導指出，日方希望川普能在APEC峰會之前訪日，以便先行溝通對中政策。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法