中國「K字簽證」搶人才反惹怒自家人 印度人衰躺槍

中國推出「K字簽證」與美國採人才。示意圖。

中國1日推出便於外國青年科技人才入境居留的「K字簽證」，卻在網路上引起軒然大波，大出官方意料。英媒觀察，中國經濟疲弱導致高失業率、相關資訊的不透明、網路輿論長久以來對印度人等南亞人的不信任，是中國民眾爆發不滿的原因。

中國國務院8月14日公布「關於修改『中華人民共和國外國人入境出境管理條例』的決定」，正式推出在入境次數、有效期、停留期上有更多便利的「K字簽證」，對象是全球知名大學或科研機構的科學、技術、工程、數學人才，自10月1日起實施，具體條件和要求則待中國駐外使領館網站公布。

中國官方當時表示，「中國發展需要世界人才的參與，中國發展也為世界人才提供機遇」。為深入實施「新時代人才強國戰略」，便利外國青年科技人才前往中國，促進青年科技人才國際合作交流，遂推出「K字簽證」。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，相較於美國H-1B簽證費大漲，中國推出「K字簽證」呈現出開放的姿態，全球智庫、媒體近來也因此以「中國與美國爭奪人才」為題大舉討論，其中包括印度媒體。

然而，「K字簽證」在中國國內的反應卻大相逕庭，「為什麼要招外國人？」的質疑聲不絕於耳。在生效前夕的9月30日，「K簽證會讓外國人搶走我們的飯碗嗎」的話題衝上微博熱搜，緊接著的另一熱門話題是「K簽證引爭議癥結在於公平焦慮」。

報導指出，中國民眾質疑，在極為嚴峻的就業形勢下，本就不多的就業崗位是否要被外籍人士搶走？哪些人可以通過「K字簽證」的審核？是否有年審人數限制？備受歐美國家困擾的「移民搶奪本地居民就業機會」問題，終於伴隨「K字簽證」在中國出現。

嚴峻的就業形勢，讓中國民眾對每一個工作崗位都極為看重。但「K字簽證」的開放，中國民眾擔心哪些外國人要和中國民眾搶飯碗？有多少人要加入這場競爭？中國能為他們提供多少新增崗位？為什麼這些崗位此前沒有對本國民眾開放？

報導直指，這些沒有答案，或有答案但不能明說問題，使「K字簽證」成為中國民眾情緒宣洩的出口，直到今天政策實施第2天，仍在發酵。

此外，在社交媒體演算法長久培養下，中國民眾對印度人等南亞人的不滿，連結到美國H-1B簽證多發放給印度人及印度媒體顯著報導中國「K字簽證」一事，也是導致中國民眾產生不滿及疑慮的原因。

報導提到，在抖音中國版上，塗黑臉假扮印度人的影片能輕易收獲大量點讚，這些對海外印度籍移民有極大偏見的影片，加強了中國民眾對於南亞移民的不信任感，這是中國多年來社交媒體演算法機制滋養出的惡果。

報導還提到，為回應民眾焦慮，中國官媒把「K字簽證」形容為「築巢引鳳」，是中國「發展強盛的表現」。同時，這些官媒使出轉移焦點的老招，反指「K字簽證」導致了美國的忌憚，如何為H-1B簽證施加壓力和條件，體現了美國的封閉及中國求才的搶手等，屬於「內外兼修」的輿論管控方式，以往多次被證明有效，但這次卻沒有緩解中國民眾的疑慮。

報導說，中國官媒護航「K字簽證」的聲音顯得有些底氣不足。諸如「時代需求」、「人才橋梁」、「中國需要更多人才」等說法，反而刺痛了被失業、低薪、自嘲為「人礦」所苦的中國民眾。他們要問的是：「我們本地人不是人才嗎？為什麼需要引進？」

