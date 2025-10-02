暫時安了？ 研究稱AI在美國尚未取代真人勞工

研究稱聊天機器人ChatGPT迄今尚未對美國勞動力市場造成明顯破壞。圖為今年初拍攝的ChatGPT的logo。（路透）

根據美國耶魯大學預算實驗室（Yale University's Budget Lab）1日發表的1項新研究，自2022年問世以來，聊天機器人ChatGPT並未對美國就業造成「明顯破壞」，即並未在勞動力市場引發許多人原本擔心的大動盪。

愈來愈多人擔心，隨著ChatGPT的基礎技術生成式人工智慧（generative artificial intelligence）的廣泛運用，美國企業將更轉向AI以削減成本，進而導致許多工作崗位岌岌可危。生成式AI技術為基礎的ChatGPT，能根據用戶的指令自創文字、圖像與其他內容。

藉由觀察自ChatGPT推出以來的工作勞動力分佈變化，研究人員得以評估ChatGPT是否衝擊勞動力市場。

研究人員在報告中說，藉由測量在生成式AI已可公開取用以來的美國勞動力分佈的變化，就能檢驗AI正很大程度地改變勞動力的此一說法，即AI把勞動力從1種工作推到另1種、讓人自動失業，或是創造出新的工作。

結果發現，根據研究評估指標，自33個月前ChatGPT發布以來，廣泛的勞動力市場並未經歷可辨識的明顯破壞，降低AI自動化正侵蝕對認知勞動力的需求此一擔憂。

但研究人員也指出，生成式AI的應用尚處於早期階段，本研究的分析也無法預測未來。研究人員打算每月監測相關數據，「以評估AI對就業的影響可能會如何變化」。

