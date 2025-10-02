為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    普廷又藉「極端主義」清算挺烏 俄大亨千億零食帝國遭沒收

    2025/10/02 18:30 編譯管淑平／綜合報導
    俄羅斯糖果大亨什騰格洛夫（Denis Shtengelov）。（美聯社）

    俄羅斯糖果大亨什騰格洛夫（Denis Shtengelov），因遭指控為烏克蘭提供支援，2日遭莫斯科法院下令沒收其零食帝國企業「KDV集團」（KDV Group）資產。該集團2024年營收達3050億盧布（約1144億台幣）。

    《彭博》2日引述《俄羅斯國際傳真社》（Interfax）報導，億萬富豪什騰格洛夫和其父親尼可萊（Nikolai Shtengelov）被認定為極端組織後，莫斯科法院判定將KDV集團收歸國有。俄國檢方8月提出的訴訟指控，與什騰格洛夫相關的公司向烏克蘭軍隊提供食物，其父親尼可萊曾在敵方領土建立準軍事部隊，KDV公司未經主管機關許可，將在俄國營運收入匯往被列為「不友善」司法轄區。

    KDV發言人拒絕評論此事，什騰格洛夫的律師表示，將對這項判決提出上訴。

    什騰格洛夫據信現居澳洲，根據彭博億萬富豪指數，他在其創辦的KDV集團持股價值至少26億美元。研究機構INFOLine資料顯示，KDV在俄國設有14座工廠、雇用超過3萬9000名員工，是俄國第4大食品與飲料生產商；根據Spark-Interfax數據，該集團2024年營收達3050億盧布（約1144億台幣）。

    數月前，莫斯科法院也下令將線上遊戲《戰車世界》（World of Tanks）開發商「戰遊網」（Wargaming）俄國公司Lesta Studio資產收歸國有，理由同樣是該公司被認定涉「極端主義」行為；「戰遊網」遭指控透過募款平台為烏克蘭提供支持。

    追蹤俄羅斯國有化行動的反貪專家舒馬諾夫（Ilia Shumanov）指出，「KDV案已使藉『極端主義』沒收民企為國有的快速法律途徑之作法成為慣例」。

