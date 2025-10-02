為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    無情戰火 巴人婦女痛失3子女 倖存幼女罹癌苦無醫療

    2025/10/02 18:50 編譯張沛元／綜合報導
    巴勒斯坦婦女南西摟著因戰火而無法繼續醫療的2歲罹癌女兒艾特拉。（路透）

    巴勒斯坦婦女南西摟著因戰火而無法繼續醫療的2歲罹癌女兒艾特拉。（路透）

    22歲的巴勒斯坦婦女南西．阿布．馬特魯德（Nancy Abu Matroud）已因加薩戰爭失去3個孩子，而今她2歲大的女兒艾特拉（Etra）也命在旦夕；艾特拉是癌症病童，她求診的兒童醫院因上月以色列對加薩走廊最大城加薩市發動新攻勢而關閉。

    「我們只想要1處庇護之地」，南西說，「我不想失去這個僅存的女兒。」在近2年的加薩戰爭中，大多數加薩家庭都面臨疾病、流離失所、缺乏醫療與營養不良等致命問題，而其中飽受動盪摧殘的人，往往是像南西母女般的脆弱婦孺。

    上月，為躲避以軍對加薩市的轟炸，身懷雙胞胎的南西挺著6個月的肚子與老公、女兒走了3天，才逃到加薩走廊中部；當一家人抵達努瓦伊里（Al Nuwairi）時，南西開始陣痛，羊水也破了，最後早產了1對雙胞胎。雙胞胎之一死於附近的努塞拉特（Nuseirat）1家醫院，另一個孩子則被轉送到另家醫院的兒科；2天後，這個轉院的孩子還是死了。

    根據聯合國兒童基金會（UNICEF）巴勒斯坦國發言人克里克斯（Jonathan Crickx）表示，早產兒特別無法承受加薩戰爭的壓力，特別是沒有足夠的保溫箱與呼吸器以保命。克里克斯說，加薩走廊的早產兒數量正在增加，需要有提供早產兒保護性環境的保溫箱，以及協助早產兒肺部發育的呼吸器，「這些設備在加薩走廊的數量目前全都不夠。」

    孩子的父親、53歲的阿爾加拉伊尼（Faraj al-Ghalayini）坐在路邊泥地上，以樹枝生火為艾特拉熱1罐鷹嘴豆。「我們做錯了什麼？我們跟這些一點關係也沒有。我們的孩子做錯了什麼？」他說，「真主賜給我1個女兒，她現在2歲了，我原本一直等著雙胞胎誕生。」

    南西與前夫生的4歲兒子在戰爭爆發之初就失蹤，日前又失去早產的雙胞胎；看著一頭捲髮、穿著骯髒條紋T恤坐在毯子上玩布娃娃的女兒，「我們不知道該怎麼辦，沒有人問起我們─沒有任何國家問起，連我們自己人也沒人關心我們，」阿爾加拉伊尼說。

    加薩的醫療資源在以軍持續砲擊中耗盡，醫院被迫關門。克里克斯說，加薩走廊的35家醫院中，僅14家目前仍在營運，但也只是局部運作。

    逃離遭以色列空襲的加薩市，巴勒斯坦婦女南西（右3）與老公阿爾加拉伊尼（右1）以及女兒艾特拉暫棲加薩走廊中部路邊。（路透）

    逃離遭以色列空襲的加薩市，巴勒斯坦婦女南西（右3）與老公阿爾加拉伊尼（右1）以及女兒艾特拉暫棲加薩走廊中部路邊。（路透）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播