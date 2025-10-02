行毋知路！夜闖民宅秒遭「拳擊手」KO 美國小偷滿臉瘀青照爆紅

美國佛州一名男子深夜闖民宅，未料反遭暴力痛扁，整張臉被打得鼻青臉腫。（圖擷取自社群平台，本報合成）

美國佛州近來發生一起小偷夜闖民宅，未料反遭暴力痛扁求饒的奇案。據了解，當時民宅屋主有事外出，孩子發現有陌生人闖入家裡，急忙喚醒借宿、曾是受過3年專業綜合格鬥（MMA）訓練拳擊手的舅舅求助，舅舅最終在手中沒有任何武器的情況下，僅憑赤手空拳就將對方狠狠爆揍KO制伏。

綜合外媒報導，這起事件發生在上月27日，地點是佛州布勞沃德郡的威爾頓莊園市（Wilton Manors）。警方表示，當日凌晨他們接獲通報，一名男子闖入民宅後反被屋內人以武力制服，待警方派員趕往現場，就看到現年31歲的男子卡拉薩尼（Austin Carasani）整張臉被打得鼻青臉腫，模樣看起異常狼狽。

請繼續往下閱讀...

卡拉薩尼向警方供稱，他前一晚去酒吧喝酒，沒想到最後喝醉了，後來自己準備走去朋友家時，不小心走錯房子，結果遭到男屋主暴力攻擊。警方事後詢問當事人羅哈斯（Henny Rojas），得知他其實是屋主派翠西亞（Patricia Rojas）的哥哥，因妹妹與丈夫有事去外地，因此他借宿妹妹家的同時，順帶照顧十幾歲的姪子。

羅哈斯回憶，自己睡到一半突然被姪子叫醒，姪子著急表示有陌生男子闖進家中。雖然當下家中沒有任何武器，但羅哈斯曾是接受專業訓練的拳擊手，為了保護家人，他決定靠著自己的雙手迎戰入侵者，「我立即做好準備，因為這不是我第一次戰鬥，我感覺不到疼痛，也什麼都不怕，我沒有槍、也沒有刀，只有上帝和我的雙手。」

根據現場目擊者透露，事發當時他看到氣勢洶洶的羅哈斯，朝卡拉薩尼連續使用多種綜合技，最終成功將對方制伏在地。事後警方並未聽信卡拉薩尼說詞，仍將他以涉嫌入室搶劫罪等罪名，關押進布勞沃德郡的監獄中；羅哈斯的妹妹得知此事後，則受到不小的驚嚇，但羅哈斯表示，如果再讓他重新選擇一次，自己仍會為了家人出手奮戰。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法