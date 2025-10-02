美參院通過！昔日越南難民 如今成海軍第二號文官

美國參議院已正式批准高雄（Hung Cao）的提名，這位昔日的越南難民，如今正式成為美國海軍第二號文人領袖。（法新社檔案照）

美國聯邦參議院1日以52票贊成、45票反對，正式確認越南裔的退役海軍上校高雄（Hung Cao）出任海軍副部長（Undersecretary of the Navy），成為海軍內僅次於海軍部長費蘭（John Phelan）的第二號文官。

高雄於2月獲白宮提名擔任副部長，提名於3月送交參議院，並在6月於參議院軍事委員會完成聽證。此次投票通過後，他正式接掌海軍文官體系的重要職務，填補長期由職業海軍文官塞德爾（Brett Seidle）暫代的空缺。

請繼續往下閱讀...

高雄的任命案之所以備受矚目，與其傳奇性的個人背景密不可分。高雄是越戰難民，在1975年西貢淪陷後，隨家人逃離越南，最終定居美國。他從基層做起，在美國海軍服役長達25年，擔任過拆彈潛水員，最終以上校階級退役。退役後，他更代表共和黨，在維吉尼亞州參選聯邦參議員，雖然最終落敗，但已在政壇積累了相當的聲量。

海軍秘書處目前包括部長、副部長、4位助理部長及總法律顧問，其中僅有費蘭與高雄經參議院確認，其餘職位皆為代理職務。此次確認有助於海軍高層運作穩定與政策連貫性，尤其在國防領導層面。

此外，白宮送交國會的提名資料顯示，現任海軍作戰副部長（資訊戰）卡爾·湯瑪斯（Karl Thomas）已被提名晉升四星上將，預計接任美國艦隊司令部司令，顯示海軍高層人事正在持續調整。

此次確認案發生在國會陷入自2018年底以來首次政府停擺期間，凸顯海軍高層任命的重要性與急迫性，也顯示即便在政治僵局中，核心國防職位仍能獲得推進。

