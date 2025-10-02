金正恩的劇本？ 南韓將領：嚴防北韓趁台海戰爭攻擊南韓

2017年美韓部隊進行「聯合協同火力剿敵演習」的實況。（法新社）

台海的戰火，恐將直接點燃朝鮮半島的緊張情勢。根據軍事網站《Defence Blog》獨家報導，一名南韓高階軍官在匿名受訪時透露，南韓聯合參謀本部，已在秘密研擬數個「最壞劇本」，以因應中國若在未來數年內大規模侵台，北韓領導人金正恩，可能趁機對南韓發動攻擊。

這位高階軍官表示：「我們正在探索，若一場美國深度介入的台海軍事衝突，在2027或2028年爆發，事件可能如何演變的多種可能情境。」

報導指出，南韓軍方的憂慮，源於一個簡單的計算：一旦華府將其軍事焦點與資源，大規模轉移至台灣海峽，南韓將立即面臨駐韓美軍兵力減少、以及武器彈藥儲備難以動用的窘境。這位軍官形容，這種戰力真空，將為平壤創造一個「機會之窗」，藉此發動攻擊或破壞朝鮮半島的穩定。

首爾的軍事規劃者，正在評估北韓可能採取的一系列行動，從有限的邊境打擊，到全面的攻擊企圖。其中一個劇本，是北韓針對美、韓的軍事基礎設施，發動定點攻擊，旨在迫使美國撤退、或減少其在台海衝突中的介入程度，此一結果，將完全符合北京的戰略利益。

這位軍官更解釋，「另一種可能性，是一場全面的軍事行動，北韓軍隊將試圖穿越非軍事區（DMZ），並奪取南韓關鍵的政治與工業區。」他強調，在北京與平壤的戰略聚合日益增長的背景下，這些假設性的行動，都已被視為「實際的可能性」。

比飛彈更可怕的危機：少子化

為因應此一雙重威脅，南韓正加速其軍隊在陸、海、空、太空及網路等所有領域的現代化改革。然而，一個比北韓更棘手的「內部敵人」，正嚴重威脅著南韓的長期國防。這位軍官坦言：「人口危機，是最嚴峻的挑戰。它減少了我們部署並維持一支強大國防力量所需的人力。」

