馬斯克開嗆維基百科 宣布打造AI百科「Grokipedia」

馬斯克表示在著手打造與結合xAI的「Grokipedia」，稱其成就將會超過現今的維基百科。（法新社資料照）

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）再次開嗆維基百科！2023年時，他曾提出要以10億美金收購維基百科，並將其更名為「雞雞百科」（Dickipedia），昨（30日）在其「X」表示，在著手打造與結合xAI（Grok）的「Grokipedia」，它的成就將會超過現今的維基百科，這是實現xAI理解整個宇宙的必經之路。

綜合媒體報導，馬斯克長久以來認為維基百科與其用戶所編輯的內容，不客觀且帶有左翼政治偏見，在他發文不久，白宮加密及人工智慧主管薩克斯（David Sacks）也公開批評維基百科「有偏見到極點」，直指它的內容被用來訓練人工智慧。

請繼續往下閱讀...

而馬斯克推出的人工智慧聊天機器人Grok也曾引發爭議，像是發表反猶太言論，團隊歸咎於程序錯誤，但分析顯示，幕後修正可能會對人工智慧的回應產生重大影響。目前圍繞Grok的爭議埋下日後人們對Grokipedia內容的可靠性和公正性的懷疑。

We are building Grokipedia @xAI.



Will be a massive improvement over Wikipedia.



Frankly, it is a necessary step towards the xAI goal of understanding the Universe. https://t.co/xvSeWkpALy — Elon Musk （@elonmusk） September 30, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法