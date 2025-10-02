內幕曝光！川普「不喜歡」顏色 英國多砸200萬換新美國國旗

美國總統川普上個月到英國國是訪問。（路透）

美國總統川普上個月到英國展開3天國是訪問。外媒報導，由於不符合川普方面對旗幟上紅色的要求，英國全面更換了66面手工縫製的美國國旗，為此砸下5萬英鎊（約新台幣205萬元）。

綜合外媒報導，為了迎接川普，英國在倫敦白金漢宮前的「林蔭大道」（The Mall）與溫莎城堡周邊街道懸掛了數十面美國與英國國旗。然而，川普方面認為舊版紅色不合適，要求國旗上的紅色必須改為較淺、偏向「櫻桃紅」的版本。

報導指出，此舉使得英國官員被迫更換66面手工縫製的星條旗，而每面旗幟造價高達800英鎊（約新台幣3萬3500元）。負責製作這批旗幟的供應商、官方指定旗幟製作公司「旗幟諮詢公司」（The Flag Consultancy）執行長法利（Nick Farley）說，這項更動是為了避免「可能冒犯美方代表團」。

法利指出，在國是訪問前，他們必須提供樣品給駐倫敦大使館確認，因為若國旗顏色錯誤，將被視為失禮。他說：「美方認為我們原本使用的紅色（編號R01）不適合他們，他們希望改用櫻桃紅，因此我們只好為這次訪問購買全新的旗幟。」

對於旗幟更換爭議，英國政府發言人說：「我們這場歷史性的美國國是訪問，為英國帶來創紀錄的1500億英鎊投資，帶動就業、推升經濟成長。」

