愛子公主確診武漢肺炎 日本天皇夫婦暫無感染症狀

日本德仁天皇與雅子皇后的獨生女愛子公主。（美聯社資料照）

日本德仁天皇與雅子皇后的獨生女愛子公主，今（2）日被宮內廳證實確診確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），已取消所有參訪行程待在皇居內靜養。宮內廳表示，預計在本月4日至6日前往大阪參訪關西博覽會的日本天皇夫婦，目前並未出現感染症狀，如有需要將會接受檢測。

綜合日媒報導，根據宮內廳發布的最新報告，愛子公主上月30日在紅十字會工作期間，出現發燒38度、喉嚨痛等症狀，最終因身體不適，在當天下午請假提前返家休養，並在昨（1）日晚間接受武漢肺炎病毒篩檢後，結果為陽性。宮內廳表示，愛子公主目前已退燒，但仍有喉嚨痛的症狀，因此暫時取消所有參訪行程進行休養。

請繼續往下閱讀...

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法