愛子公主確診武漢肺炎 日本天皇夫婦暫無感染症狀

愛子公主確診武漢肺炎 日本天皇夫婦暫無感染症狀2025/10/02 16:20 即時新聞／綜合報導
日本德仁天皇與雅子皇后的獨生女愛子公主。（美聯社資料照）
日本德仁天皇與雅子皇后的獨生女愛子公主，今（2）日被宮內廳證實確診確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），已取消所有參訪行程待在皇居內靜養。宮內廳表示，預計在本月4日至6日前往大阪參訪關西博覽會的日本天皇夫婦，目前並未出現感染症狀，如有需要將會接受檢測。
綜合日媒報導，根據宮內廳發布的最新報告，愛子公主上月30日在紅十字會工作期間，出現發燒38度、喉嚨痛等症狀，最終因身體不適，在當天下午請假提前返家休養，並在昨（1）日晚間接受武漢肺炎病毒篩檢後，結果為陽性。宮內廳表示，愛子公主目前已退燒，但仍有喉嚨痛的症狀，因此暫時取消所有參訪行程進行休養。
【宮内庁発表】愛子さまが新型コロナ感染 5日からの滋賀県訪問は取りやめhttps://t.co/zOL2fCpl9C— ライブドアニュース （@livedoornews） October 2, 2025
天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが新型コロナウイルスに感染されたと、宮内庁が発表。愛子さまは5日と6日、国民スポーツ大会出席のため滋賀県を訪問される予定だったが、取りやめられる。 pic.twitter.com/byZd7IOzK6
