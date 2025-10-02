為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    愛子公主確診武漢肺炎 日本天皇夫婦暫無感染症狀

    2025/10/02 16:20 即時新聞／綜合報導
    日本德仁天皇與雅子皇后的獨生女愛子公主。（美聯社資料照）

    日本德仁天皇與雅子皇后的獨生女愛子公主。（美聯社資料照）

    日本德仁天皇與雅子皇后的獨生女愛子公主，今（2）日被宮內廳證實確診確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），已取消所有參訪行程待在皇居內靜養。宮內廳表示，預計在本月4日至6日前往大阪參訪關西博覽會的日本天皇夫婦，目前並未出現感染症狀，如有需要將會接受檢測。

    綜合日媒報導，根據宮內廳發布的最新報告，愛子公主上月30日在紅十字會工作期間，出現發燒38度、喉嚨痛等症狀，最終因身體不適，在當天下午請假提前返家休養，並在昨（1）日晚間接受武漢肺炎病毒篩檢後，結果為陽性。宮內廳表示，愛子公主目前已退燒，但仍有喉嚨痛的症狀，因此暫時取消所有參訪行程進行休養。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播