高市早苗投稿美國智庫 有意就台灣問題與中國對話

日本自民黨總裁候選人、前經濟安保相高市早苗。（法新社檔案照）

日本自民黨總裁候選人、前經濟安保相高市早苗投稿美國智庫「哈德遜研究所」，有意就台灣問題與中國領導人對話。她同時警告，「絕不能容許透過武力或威壓進行片面改變現狀。台灣是日本極為重要的朋友。」另一位候選人官房長官林芳正也向同一智庫投稿，也表明重視透過對話和平解決台灣問題。

這次是高市第3次投入自民黨總裁選舉，國際對她的選情也相當重視，如果高市當選，將可能成為日本第一位女首相。

請繼續往下閱讀...

日本時事通信報導，高市在投稿中提到台灣，她表示，「台灣海峽的和平與穩定是日本的重要關切」，雖未直接點名中國國家主席習近平，但她強調，希望能與中國領導人坦率對話。

對於日本強化防衛力，高市表明將推動防衛費的增額。日本在2022年底制定「安保三文件」，定下了在2027年度以前，將防衛費增至國內生產總值（GDP）2%的目標，但考量安全保障環境的急速惡化，她認為，日本有必要就所需的戰略及防衛裝備的定位持續不斷檢討。

在物價高漲對策上，高市表示將迅速制定新的經濟措施，並主張「應及早採取能夠立即見效的措施」，例如檢討汽油稅的暫定稅率。

另一方面，林芳正也向同一智庫投稿，路透報導，他在投稿中也提到「期待有關台灣的問題能夠透過對話和平解決」。

為了實現防衛力的根本性強化，林芳正主張，應討論並檢討日本的防衛力是否已經足夠，並加快包括無人機在內最新技術的研究。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法