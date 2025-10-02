立陶宛鼓勵民眾建造防空洞 應對未來潛在危機

立陶宛鼓勵民眾建造防空洞，以應對未來可能出現的危機。圖為立陶宛總統瑙塞達。（路透）

俄羅斯無人機侵犯北約國家空域事件頻傳，引發立陶宛民眾對俄羅斯全面入侵的擔憂。對此立陶宛鼓勵民眾建造防空洞，以應對未來可能出現的危機。

根據法新社報導，立陶宛曾是蘇聯加盟共和國，如今是歐盟和北約的堅定成員國。立陶宛人口為290萬，其中包含1個講俄語的少數民族。該國一直密切關注烏克蘭局勢，並擔心自己可能成為俄羅斯下一個目標。

請繼續往下閱讀...

立陶宛敦促各市政廳和社區加快防空洞的建設，雖然並非所有社區都積極響應建造號召，但一些居民向法新社展示了於立陶宛首都維爾紐斯的1棟公寓樓地下室。他們正在那裡準備建造防空洞，以應對未來可能爆發的戰爭。

該公寓居民委員會主席馬格納維丘斯（Vidas Magnavicius）表示，人們渴望擁有安全感，希望在戰爭或轟炸發生時，至少有幾天可以躲避危險。

維爾紐斯官員聲稱，計畫對該市32個防空洞進行升級改造，確保在緊急情況下12小時內即可投入使用。

立陶宛今年6月表示，該國現有6453個防空洞，可容納約150萬人，這約佔該國人口的54%。

但立陶宛超過一半的市鎮，仍面臨防空洞不足的問題。批評者認為，真正能夠應對危機的設施寥寥無幾。

值得注意的是，立陶宛內政部去年就啟動了民防項目，撥款數千萬歐元用於支持各市鎮升級改造防空洞。此外立陶宛政府也希望民眾自行建造防空設施，或在房屋內設置安全室。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法