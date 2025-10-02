自揭身分挑釁探員！數十名大漢撲上 移民騎腳踏車突圍影片瘋傳

1名自稱是非法移民的男子靈活走位、轉彎，從數十名ICE探員中穿梭，成功突圍。（圖擷自X）

美國總統川普對芝加哥派遣移民和海關執法局（ICE）探員，擴大搜捕非法移民，引發外界關注，近日一則短片在網路上瘋傳，1名男子當面挑釁稱自己是非法移民，快來抓他，隨後騎上自行車逃跑，一批ICE探員湧上追捕，卻被逃脫。

移民和海關執法局（ICE）進駐美國芝加哥搜捕非法移民，大批ICE探員部署在街頭，1名騎腳踏車的男子在ICE探員群面前停下，大喊：「我不是美國公民，快來抓我啊」，這名男子掉頭準備離開時，手機掉到地上，他停下來撿手機時，ICE探員們突然衝上去要抓人。

只見這名男子靈活走位、轉彎，從數十名ICE探員中穿梭，成功突圍，在大批民眾面前揚長而去，有路人拍下這段影片，立刻在網路上瘋傳，已經吸引近1400萬次觀看。

目擊者表示，腳踏車騎士沒有進行身體接觸或威脅性接觸，不過探員突然開始追捕他。目前尚不清楚該男子是否辱罵或威脅了聯邦探員，也不清楚他是否在衝突發生後被逮捕，ICE也尚未對此發表評論。

EXCLUSIVE: Earlier today ICE agents chase after a man in downtown Chicago after he made verbal comments but no physical or threatening contact. The man was able to get away. pic.twitter.com/uOiHXSmQny — Christopher Sweat （@SweatEm） September 28, 2025

