    國際

    自揭身分挑釁探員！數十名大漢撲上 移民騎腳踏車突圍影片瘋傳

    2025/10/02
    1名自稱是非法移民的男子靈活走位、轉彎，從數十名ICE探員中穿梭，成功突圍。（圖擷自X）

    1名自稱是非法移民的男子靈活走位、轉彎，從數十名ICE探員中穿梭，成功突圍。（圖擷自X）

    美國總統川普對芝加哥派遣移民和海關執法局（ICE）探員，擴大搜捕非法移民，引發外界關注，近日一則短片在網路上瘋傳，1名男子當面挑釁稱自己是非法移民，快來抓他，隨後騎上自行車逃跑，一批ICE探員湧上追捕，卻被逃脫。

    移民和海關執法局（ICE）進駐美國芝加哥搜捕非法移民，大批ICE探員部署在街頭，1名騎腳踏車的男子在ICE探員群面前停下，大喊：「我不是美國公民，快來抓我啊」，這名男子掉頭準備離開時，手機掉到地上，他停下來撿手機時，ICE探員們突然衝上去要抓人。

    只見這名男子靈活走位、轉彎，從數十名ICE探員中穿梭，成功突圍，在大批民眾面前揚長而去，有路人拍下這段影片，立刻在網路上瘋傳，已經吸引近1400萬次觀看。

    目擊者表示，腳踏車騎士沒有進行身體接觸或威脅性接觸，不過探員突然開始追捕他。目前尚不清楚該男子是否辱罵或威脅了聯邦探員，也不清楚他是否在衝突發生後被逮捕，ICE也尚未對此發表評論。

