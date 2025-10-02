憂川普政策矛盾危及印太命脈 美前國防部高官籲：助台防衛「刻不容緩」

前美國國防部印太安全事務助理部長瑞特納1日出席華府智庫活動表示，協助台灣強化自我防衛能力及韌性攸關美國在印太及全球的利益。（中央社）

面對中國對台灣日趨升高的軍事脅迫，前美國國防部印太安全事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）1日於華府智庫「全球台灣研究中心」（Global Taiwan Institute, GTI）2025年會上發出警語，疾呼華府必須協助台灣強化自我防衛能力及韌性，因這不僅是區域穩定的基石，更攸關美國在印太地區乃至全球的核心戰略利益。

據中央社報導以及GTI公布的年會影片，曾於拜登政府時期擔任要職的瑞特納表示，台灣的防衛能力在嚇阻中共解放軍及應對潛在危機中，扮演著極為關鍵的角色。他更直言，持續加快提升台灣的自我防衛能力，實為符合全球利益之舉。

川普政府政策舉棋不定 恐釋放錯誤訊號

瑞特納在會中針對美國當前對台政策提出憂慮，他指出，川普2.0政府今年一月上任以來，其對台政策至今呈現「不太一致」（mixed）的局面。儘管政府內部確實存在堅信《台灣關係法》承諾及美國在印太地區角色的力量，但另一方面，過去幾個月卻也出現令人憂慮的狀況。瑞特納舉例，包括媒體報導指稱美方曾阻止或勸阻台灣總統賴清德過境美國，以及川普拒絕批准超過4億美元（約新台幣121億元）的對台軍事援助。

北京恐誤判承諾不足 藉「灰色地帶」試探

瑞特納分析，這些跡象顯示川普政府在支持台灣的態度上「舉棋不定」，真正的緣由目前尚不明朗，或許與其對中政策有關。他指出，這些「不太一致」的訊號，極可能被北京當局解讀為美國承諾不足，進而誘使其在「灰色地帶」對川普政府進行試探。

瑞特納進一步分析，儘管川普政府打算在今年稍晚與中國國家主席習近平會面，且近期也對中國企業實施嚴厲的出口管制及實體清單新規定，顯示其並非百分之百親中，但對台政策的模糊性仍是重大隱憂。

瑞特納強調，目前美國政府內部各部門與機構在對外行事上仍顯得各自為政，尚未真正展現出一致連貫的區域戰略。他預期，隨著美國國防部在接下來幾週或幾個月內發布「國防戰略」，外界將能更清楚地了解五角大廈在亞洲戰略、中國戰略以及對台政策上的全貌。

