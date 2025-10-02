好萊塢怒了！全球首位AI演員Tilly Norwood未出道先被抵制

AI演員提莉諾爾伍德（Tilly Norwood）尚未正式出道，先在演藝圈中掀起話題。（圖擷取自@tillynorwood社群平台「Instagram」）

科技日新月異，AI（人工智慧）不僅能協助讓生活更方便，甚至有可能開始「取代」人類？提莉諾爾伍德（Tilly Norwood）是由AI製作Particle6 的子公司Xicoia開發的AI演員，於蘇黎世影展亮相，不過目前未正式出道就先遭抵制，美國演員工會及美國電視與廣播藝術家聯合會（SAG-AFTRA）警告，若經紀公司簽下AI生成的虛擬演員，將影響真人演員的就業機會。

綜合媒體報導，Xicoia創辦人范維爾登（Eline Van der Velden）希望將諾爾伍德打造成「下一位史嘉蕾喬韓森」，並宣稱許多演藝公司都有興趣跟這位AI新秀簽約，不過這番言論激怒了演員們。

電影《驚聲尖叫》女主角梅莉莎巴雷拉（Melissa Barrera）想對有意願簽下AI演員的經紀公司旗下的藝人說：「趕緊走人吧，真噁心，看清楚現實吧！」其他演員也在貼文下方留言表示認同這個說法。寫下美國娛樂界史上「演藝圈大滿貫」之一的琥碧·戈柏（Whoopi Goldberg）則認為，來源不同的AI人工作作品可能會給真人演員帶來麻煩，這有點不公平。

美國演員工會及美國電視與廣播藝術家聯合會在聲明中強調，AI演員「沒有生活經驗也沒有情感」，它非但不能解決問題，甚至還創造了更多問題——讓真人演員失業，危害演出者的生計，且貶低人類的藝術價值。

面對反對聲浪，范維爾登認為「人工智慧並非取代人類」，而是新的工具、新的藝術形式，就像是動畫、電腦特效並沒有取代人類一樣，每種藝術形式都有其獨特價值，希望外界能讓AI加入藝術大家庭。

