    首頁 > 國際

    要開去哪？小米SU7驚傳「自己開走」 車主嚇壞

    2025/10/02 14:57 即時新聞／綜合報導
    中國山東一名小米汽車SU7車主控訴，車子在無人啟動的狀態下自己開走。（擷取自微博）

    中國山東一名小米汽車SU7車主控訴，車子在無人啟動的狀態下自己開走。（擷取自微博）

    中國小米電動車再爆爭議，繼3月1輛小米SU7在高速公路自撞燒死3名女大生的意外後，近日1輛同款車輛突然在毫無操作下自行啟動開走，客服人員卻認為可能是誤觸手機所致，讓車主無法接受。

    綜合中媒報導，山東威海1名車主9月30日上網公布事發監視器畫面，表示當時自己和妻子正在室內整理地上的貨物，停在門口的藍色車子突然發出「滴滴」聲，接著自行啟動開走。女子轉頭一看立刻嚇得尖叫，男子則趕忙追出去。

    事後聯繫小米汽車的客服，卻被回覆「可能是誤觸手機」，進而啟動汽車。但車主強調，當下雙方都沒操作手機，只好在社群網路曝光此事。

    消息曝光後引發熱議，網友紛紛留言質疑，「就算是誤觸，也不應該自己開走，這是設計缺陷」、「自動召回先於自動駕駛實現」、「如果不是有監控，根本說不清楚」、「會不會是被駭？」

    更有人諷刺：「不是剛召回嗎？它自己回去了」、「放假了，小米汽車都會給自己放假，你看有些牛馬白天還要上班」、「真正的無人駕駛」、可能自己跑滴滴去了」、「真正的無人駕駛」、「要是晚上沒人自己跑了」。

    小米汽車安全疑慮持續發酵！今年3月29日，安徽高速曾發生小米SU7起火事故，車輛撞上護欄後起火，3名女大學生慘遭燒死。家屬質疑「為何撞擊後會自燃？為何車門會鎖死？」但小米僅發聲明回應，未正面解釋，引來外界批評。

    此外，中國國家市場監管總局9月19日公告，小米汽車自即日起召回2024年2月6日至2025年8月30日間生產的部分SU7標準版電動車，共11萬6887輛。官方指出，車輛在啟用L2高速領航輔助駕駛時，對極端特殊場景的識別與處理不足，恐導致碰撞風險升高。

    小米SU7電動車。（路透）

    小米SU7電動車。（路透）

