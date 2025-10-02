為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    扯！中國十一連假「國道塞爆變停車場」 網嘲：連接故鄉與遠方的橋

    2025/10/02 14:11 即時新聞／綜合報導
    中國十一連假前夕，京港澳高速公路變成大型停車場。（擷取自中媒瀟湘晨報）

    中國十一黃金周連假湧現大量出行人潮，高速公路塞爆。深圳多位車主分享親身經歷，平時僅需7小時的路程，因塞車硬生生拖長到20多小時，還有人開了15個小時竟然還沒出廣東。

    綜合中媒報道，9月30日連假前一天，不少民眾提前出發，沒想到還是塞在路上。深圳一名劉先生擔心塞車，9月30日下午3點就提前出發前往湖南郴州仰天湖景區，結果一路塞車，平常5至6小時能到的路程，竟花了12個多小時，直到10月1日凌晨3點才抵達。

    劉先生9月30日晚上8時許，在京港澳高速公路的清遠市佛岡縣路段遇上嚴重壅塞，甚至放出無人機拍攝路況，影片中車潮一眼望不到盡頭。網友留言調侃：「提前出發的你已經堵在路上了」、「這是連接故鄉與遠方的橋」。

    另一名安先生則從深圳寶安福永出發返回湖南邵陽，9月30日中午12點開車出發，開了15個小時還在廣東境內。最終他於10月1日早上9時抵達，花了21小時才完成600多公里的路程，足足比平常的7小時多出3倍時間。他形容車流密集，加上路上事故頻傳，特別是在二廣高速塞最久，一塞就是十幾公里。

    中國交通運輸部預估，十一連假全社會跨區域人員流動量或達23.6億人次，其中自駕出行就佔18.7億人次，接近8成。深圳交警也指出，出程高峰在9月30日下午3時至9時、10月1日上午9時至中午12時，返程高峰則落在10月8日下午2時至6時。

    中國十一連假前夕，京港澳高速公路變成大型停車場。（擷取自中媒瀟湘晨報）

