醫師「字跡太潦草」看不懂！ 印度法院下令︰醫學院加開寫字課

不論是在哪一國救治傷患的醫師，都曾被民眾吐槽手寫處方或病歷「字跡太潦草」，更揶揄全天下只有藥師能看懂這些「鬼畫符」暗號。示意圖。（圖擷取自@RaymondMukazika 社群平台「X」）

不論是在哪一國救治傷患的醫師，都曾被民眾吐槽手寫處方或病歷「字跡太潦草」，更揶揄全天下只有藥師能看懂這些「鬼畫符」暗號。不過印度高等法院決定終結這種情況，除了下令未來所有醫生都必須以大寫字母清楚書寫處方，更要求政府應讓醫學院得加入書寫課程，避免字跡潦草引發醫療事故。

綜合外媒報導，這起事件起因，與印度旁遮普邦與哈里亞納邦高等法院（Punjab and Haryana High Court）審理一樁案件有關，當時法官普利（Justice Jasgurpreet Singh Puri）為審理一位被指控性侵的男子的保釋申請，查看由公立醫院對受害女性的驗傷報告、醫療處方等文件，卻發現完全無法辨認醫師到底在寫什麼。

請繼續往下閱讀...

普利回憶，法庭上的所有人都無法看懂這些文件上的任何字母或單詞，而他也在判決書寫下，「在科技與電腦如此普及的時代，公立醫院的醫師仍在用手寫處方，並且幾乎只有與他們長期合作藥劑師能讀懂，真是令人震驚。」事實上，過去印度其他高等法院也曾批評過「醫師字跡太潦草」，字跡呈鋸齒狀、報告內容無法辨認等情況。

旁遮普邦與哈里亞納邦高等法院裁定，要求政府將書寫課程納入醫學院的正式課程中，並應在2年內推出數位處方的時間表；在此之前，法院下令所有醫師都必須用大寫字母清楚書寫處方。另據報導指出，雖然印度並未出現完整統計，但該國確實發生過多起病患看不懂或誤讀醫師的潦草處方，導致身體健康惡化，甚至因此死亡。

印度醫學協會（IMA）主席巴努沙利（Dr Dilip Bhanushali）對此表示，在印度城市地區工作的醫師，已陸續採用數位處方；然而在印度的偏遠地區，當地醫師仍繼續使用手寫處方，加上多數醫師工作繁忙，像在人滿為患的公立醫院醫師有時得1天看70名病患，導致很難維持工整字跡，因此巴努沙利認為法院下達的命令很難落實。

India to Require Doctors to Learn Legible Handwriting



An Indian court has mandated that medical schools include lessons on writing legibly in their curricula.



The decision stems from concerns that illegible prescriptions endanger patients’ health, violating their basic right to… pic.twitter.com/UCvvyzdacs — NEXTA （@nexta_tv） October 1, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法