    首頁 > 國際

    醫師「字跡太潦草」看不懂！ 印度法院下令︰醫學院加開寫字課

    2025/10/02 15:39 即時新聞／綜合報導
    不論是在哪一國救治傷患的醫師，都曾被民眾吐槽手寫處方或病歷「字跡太潦草」，更揶揄全天下只有藥師能看懂這些「鬼畫符」暗號。示意圖。（圖擷取自@RaymondMukazika 社群平台「X」）

    不論是在哪一國救治傷患的醫師，都曾被民眾吐槽手寫處方或病歷「字跡太潦草」，更揶揄全天下只有藥師能看懂這些「鬼畫符」暗號。不過印度高等法院決定終結這種情況，除了下令未來所有醫生都必須以大寫字母清楚書寫處方，更要求政府應讓醫學院得加入書寫課程，避免字跡潦草引發醫療事故。

    綜合外媒報導，這起事件起因，與印度旁遮普邦與哈里亞納邦高等法院（Punjab and Haryana High Court）審理一樁案件有關，當時法官普利（Justice Jasgurpreet Singh Puri）為審理一位被指控性侵的男子的保釋申請，查看由公立醫院對受害女性的驗傷報告、醫療處方等文件，卻發現完全無法辨認醫師到底在寫什麼。

    普利回憶，法庭上的所有人都無法看懂這些文件上的任何字母或單詞，而他也在判決書寫下，「在科技與電腦如此普及的時代，公立醫院的醫師仍在用手寫處方，並且幾乎只有與他們長期合作藥劑師能讀懂，真是令人震驚。」事實上，過去印度其他高等法院也曾批評過「醫師字跡太潦草」，字跡呈鋸齒狀、報告內容無法辨認等情況。

    旁遮普邦與哈里亞納邦高等法院裁定，要求政府將書寫課程納入醫學院的正式課程中，並應在2年內推出數位處方的時間表；在此之前，法院下令所有醫師都必須用大寫字母清楚書寫處方。另據報導指出，雖然印度並未出現完整統計，但該國確實發生過多起病患看不懂或誤讀醫師的潦草處方，導致身體健康惡化，甚至因此死亡。

    印度醫學協會（IMA）主席巴努沙利（Dr Dilip Bhanushali）對此表示，在印度城市地區工作的醫師，已陸續採用數位處方；然而在印度的偏遠地區，當地醫師仍繼續使用手寫處方，加上多數醫師工作繁忙，像在人滿為患的公立醫院醫師有時得1天看70名病患，導致很難維持工整字跡，因此巴努沙利認為法院下達的命令很難落實。

