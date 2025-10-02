數萬幼童被不當跨國送養 南韓總統李在明首度代表國家謝罪

2025年3月26日，南韓真相與和解委員會主席朴善英（右），在首爾一場記者會上溫柔安慰海外被收養者金幼麗（音譯）。該委員會的調查結果，促使南韓總統為國家在海外收養中的失職謝罪。（美聯社）

根據《法新社》報導，南韓總統李在明2日首度代表國家，為南韓數十年來將數萬名兒童送往海外收養的不當行為，正式表達歉意。李在明坦承，在這些海外收養程序中，「不正當人權侵害」確實發生。此前，南韓「真相與和解委員會」已於今年稍早的調查中指出，政府在其中扮演了協助者角色，涉及的欺詐行為包括偽造文件、竄改孩童身分以及對收養父母的審查不周等。

歷史傷痕：逾14萬兒童被送養海外

南韓曾長期是全球最大的兒童輸出國之一，在1955年至1999年間，總計有逾14萬名兒童被送往海外收養。此類國際收養最初始於1950年至1953年的韓戰之後，目的之一是為了將混血孩童（多由當地母親與駐韓美軍父親所生）從一個強調單一民族性的社會中帶走。李在明總統指出，這些判決與調查揭露了在部分海外收養程序中，國家未能完全盡責，導致人權受到不正當侵害。

請繼續往下閱讀...

他表示：「我代表大韓民國，向海外被收養者、他們的家庭以及承受痛苦的親生家庭，獻上誠摯的歉意與慰問。」

報導指出，海外收養在1970年代至1980年代的南韓曾是龐大的產業，為國際收養機構帶來數百萬美元的利潤，當時南韓正從戰後貧困中崛起，追求快速的經濟發展。儘管如今的南韓已發展成為亞洲第四大經濟體及全球文化強權，但李在明表示，進入2020年代以來，平均每年仍有逾百名兒童被送往海外收養。其主要驅動因素是未婚婦女所生的嬰兒，她們在南韓保守的社會中依然面臨著社會歧視。

南韓真相與和解委員會在三月的一項里程碑式聲明中發現，南韓兒童的國際收養過程中確實發生了人權侵害，包括「欺詐性的孤兒登記、身分竄改以及對收養父母的不當審查」。委員會同時發現，「許多案例中，南韓親生父母的合法同意程序並未被遵循」，並敦促政府發布正式道歉。

事實上，前總統金大中曾於1998年會見海外被收養者時表達歉意，但當時並未承認國家在數十年不當行為中的責任，而李在明此次的道歉則明確承擔了國家責任。

南韓首爾一場海外韓裔被收養者聚會上，大螢幕播放著被收養者的照片，記錄他們的人生片段，凸顯南韓海外收養的議題。（美聯社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法