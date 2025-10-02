「通訊」突襲紐約！美特勤局再搜出20萬張SIM卡 劍指北京

美國特勤局公布的證物照片，顯示在紐約周邊查獲的大量SIM卡伺服器。該機構警告，此網絡足以癱瘓全市通訊。（圖：美國特勤局）

上週在聯合國大會前夕，於紐約查獲10萬張SIM卡的電信威脅案，案情出現重大升級！根據美國廣播公司新聞網（ABC News）的獨家報導，美國特勤局（Secret Service）已將矛頭，直指中國涉入此一陰謀。執法單位更在後續追查中，額外查獲了20萬張SIM卡，使此案涉及的SIM卡總數，暴增至驚人的30萬張。

美國特勤局9月23日宣布，在紐約周邊地區，查獲超過300台SIM卡伺服器與10萬張SIM卡，被用於「針對美國高層政府官員發起多起與電信相關的威脅」。然而，ABC新聞網引述執法部門消息人士指出，國土安全調查處（HSI）的探員，近日又在紐澤西州的一處地點，發現了另外20萬張SIM卡，讓這個「SIM卡軍火庫」的規模直接翻倍。

鎖定川普親信 複合式威脅曝光

據悉，這項調查的起因，是數名美國高層人士，不僅在私人電話上收到真實威脅，更遭受到一種名為「惡作劇報警」（swatting）的騷擾。消息人士透露，其中至少一名受害者，是可以直接接觸到美國總統川普的核心幕僚。

「惡作劇報警」是一種極其惡劣的騷擾手法，指有人惡意撥打911緊急電話，謊報在受害者家中發生槍擊、綁架等重大刑案，誘騙全副武裝的特警隊（SWAT）前往攻堅。

癱瘓紐約？ 專家警告後果不堪設想

特勤局警告，這套由俗稱「貓池」（SIM Box）的伺服器所組成的網絡，其威力不容小覷，每分鐘能夠發送高達3000萬條匿名簡訊，足以癱瘓紐約市的所有手機訊號台，並干擾911報案系統。曾在特勤局任職的ABC新聞撰稿人米哈萊克（Don Mihalek）分析，此網絡足以「關閉公眾所需的關鍵資源」，後果不堪設想。目前，調查人員仍在追查幕後黑手，尚未逮捕任何人。

