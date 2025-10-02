為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    慶祝勞動黨成立80週年 南韓軍方：北韓正籌備萬人大型閱兵

    2025/10/02 14:18 即時新聞／綜合報導
    北韓上一次閱兵式在2023年9月8日夜間舉行，直到次日凌晨。（路透資料照）

    北韓上一次閱兵式在2023年9月8日夜間舉行，直到次日凌晨。（路透資料照）

    南韓聯合參謀本部（聯參）2日證實，北韓正在籌備定於10月10日舉行的勞動黨成立80週年紀念閱兵式，參與人數達數萬人，規模將遠超以往。

    《韓聯社》報導，聯參公報室長李誠俊2日在例行記者會上發布上述消息。他表示，北韓出現舉行數萬人規模閱兵式的跡象，南韓軍方正密切關注動向。

    李誠俊稱，南韓軍方掌握朝方車輛、軍事裝備轉移的動靜，但並未發現值得關注的武器體系。談及閱兵時間，李誠俊說，北韓在夜間舉行閱兵的可能性更大，具體時間仍待觀察。

    北韓上一次閱兵式在2023年9月8日夜間舉行，直到次日凌晨。南韓政府消息人士上月透露，南韓方面還掌握到，北韓自今年初起向多國政要發出邀請，多國高層人士已預計出席相關紀念活動。

    《韓聯社》指出，北韓可能在閱兵式上展示研發中的新型洲際彈道飛彈（ICBM）「火星-20型」，或在閱兵前後試射該型飛彈。

    南韓政府消息人士上月稱，今年7月初，衛星在北韓美林機場附近閱兵訓練場上空捕捉到疑似制式教練隊列、移動式發射台（TEL）的車輛和設備等。

