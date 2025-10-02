3萬年前的瑞士刀！捷克出土石器時代「個人工具包」 揭史前獵人生活

圖為在捷克共和國的米洛維采四號（Milovice IV）考古遺址中，1組舊石器時代的石器，在其最初被發現時的樣貌。這29件緊密叢聚的石刃，據信是1個被完整封存了3萬年的「個人工具包」。（圖擷取自捷克科學院考古研究所）

根據科學網站《Live Science》報導，考古學家近期在捷克共和國的1處舊石器時代遺址，發現了1組極其罕見的、被集中埋藏的「個人工具包」，為窺探1位3萬年前石器時代狩獵採集者的真實生活，打開了一扇前所未有的窗。

這組在2021年於米洛維采四號（Milovice IV）遺址出土的文物，包含了29件石製的刀刃與小石葉片，它們被發現時，是以一種不自然的狀態緊密叢聚在一起。發表於《舊石器時代考古學期刊》的研究指出，這種狀態強烈暗示，這些工具在被埋藏時，是完整地被「打包」在1個由獸皮、木頭或植物纖維等易腐爛材質製成的容器或袋子中。

研究第一作者、捷克科學院考古研究所的赫拉胡拉（Dominik Chlachula）指出，這次發現的非凡之處，在於它可能凸顯了「某一個人在其生命中的一個片段，這在舊石器時代的考古中是『非常罕見』的」。不同於以往那些散落的遺物，這個完整的工具包，讓我們得以聚焦於一個「個體」，而非一個模糊的群體。

史前「瑞士刀」 切肉、刮皮、鑽孔樣樣來

透過對這些石器的微觀磨損痕跡分析，科學家們還原了這套「史前多功能工具組」的用途。研究顯示，這些工具的功能五花八門，有的被用於切割獸肉與木頭，有的用於刮製獸皮，有的則用於鑽孔，甚至有幾件還帶有被用作拋射物（如矛頭或鏢頭）的痕跡。

這套工具的主人，屬於活躍於3萬3千年前的格拉維特文化（Gravettian culture），這群史前人類以獵殺猛獁象、馴養犬隻、並可能已使用投矛器與弓箭而聞名。赫拉胡拉表示，他們已發展出複雜的文化與社會行為。這個被遺落的工具包，猶如1個時空膠囊，不僅讓我們看見了史前工藝的精巧，更為1位3萬年前獵人鮮活的日常生活，提供了最直接的想像。

